Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黃金周將至 香港迪士尼CEO稱酒店預訂近爆滿 料樂園迎客流高峰

商業創科
更新時間：15:40 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:40 2026-04-28 HKT

對於即將到來的五一黃金周，香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添透露，迪士尼酒店預訂已接近滿房。他指出，隨著內地赴港旅遊熱度回升，預計樂園將迎來客流高峰，「相信假期會做的很好」。

對目前定價機制感滿意

他進一步表示，去年夏季的極端天氣對戶外主題公園造成直接壓力，加上宏觀環境變化，業績數據波動屬正常情況，他對樂園整體經營的強勁韌性與盈利能力感到滿意，目前2026財年已過半，前期表現持續向好，對全年發展保持樂觀。

票價方面，施保添指出，對目前的定價機制感到滿意，旅客可根據自身需求選擇日期入園，價格敏感者亦可選在淡季入園體驗。

擬拓展多元客源市場

面對客源波動，施保添強調，拓展多元客源市場是核心戰略之一，樂園將持續深化跨區域營銷。一方面在內地核心市場加大推廣力度，另一方面則繼續於東京、新加坡、首爾、馬尼拉等目標市場舉辦交流活動，吸引全球遊客。他指出，目前尚未觀察到中東局勢帶來的影響，但將持續密切關注。

「極端天氣是必須面對課題」

談及去年夏季極端天氣影響旅客到訪意願，施保添表示：「極端天氣是必須要面對的課題」，樂園已完成部分餐廳翻新，實現所有座位皆設有雨棚，提升遊客用餐舒適度，亦將持續聚焦夏季高溫等問題，進一步完善園區遮陽、降溫設施。他提到，2025年的極端天氣屬歷史罕見，而根據氣象預報，今年夏季天氣將更接近正常水平，為營運提供更有利條件。

另外，將於5月上旬在「冰雪奇緣世界」正式亮相的小白（Olaf）機器人也在發表會上登場。該款機器人運用了新一代AI技術打造，未來將在園區內展示招牌的碎步與笑容，與遊客聊天、互動，進一步推動體驗式旅遊。

相關文章：香港迪士尼收入錄歷年第二高 首次實現「零貸款」 惟去年受極端天氣影響旅客出行

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
影視圈
4小時前
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
16小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
19小時前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
7小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公林俊賢任星級健身教練 課堂時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公林俊賢任星級健身教練 課堂時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
3小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
2026-04-27 15:41 HKT
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
20小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
19小時前