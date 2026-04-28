五一黃金周將至 香港迪士尼CEO稱酒店預訂近爆滿 料樂園迎客流高峰

對於即將到來的五一黃金周，香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添透露，迪士尼酒店預訂已接近滿房。他指出，隨著內地赴港旅遊熱度回升，預計樂園將迎來客流高峰，「相信假期會做的很好」。

對目前定價機制感滿意

他進一步表示，去年夏季的極端天氣對戶外主題公園造成直接壓力，加上宏觀環境變化，業績數據波動屬正常情況，他對樂園整體經營的強勁韌性與盈利能力感到滿意，目前2026財年已過半，前期表現持續向好，對全年發展保持樂觀。

票價方面，施保添指出，對目前的定價機制感到滿意，旅客可根據自身需求選擇日期入園，價格敏感者亦可選在淡季入園體驗。

擬拓展多元客源市場

面對客源波動，施保添強調，拓展多元客源市場是核心戰略之一，樂園將持續深化跨區域營銷。一方面在內地核心市場加大推廣力度，另一方面則繼續於東京、新加坡、首爾、馬尼拉等目標市場舉辦交流活動，吸引全球遊客。他指出，目前尚未觀察到中東局勢帶來的影響，但將持續密切關注。

「極端天氣是必須面對課題」

談及去年夏季極端天氣影響旅客到訪意願，施保添表示：「極端天氣是必須要面對的課題」，樂園已完成部分餐廳翻新，實現所有座位皆設有雨棚，提升遊客用餐舒適度，亦將持續聚焦夏季高溫等問題，進一步完善園區遮陽、降溫設施。他提到，2025年的極端天氣屬歷史罕見，而根據氣象預報，今年夏季天氣將更接近正常水平，為營運提供更有利條件。

另外，將於5月上旬在「冰雪奇緣世界」正式亮相的小白（Olaf）機器人也在發表會上登場。該款機器人運用了新一代AI技術打造，未來將在園區內展示招牌的碎步與笑容，與遊客聊天、互動，進一步推動體驗式旅遊。

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