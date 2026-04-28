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香港迪士尼CEO帶Olaf AI機械人亮相 搶先Say Hi 影相識擺Pose 傳百萬美元研發

商業創科
更新時間：15:47 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:47 2026-04-28 HKT

香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添（Tim Sypko）今日在業績發佈會上，帶同《魔雪奇緣》雪人小白（Olaf）AI機械人會見傳媒，他說遊客將可以前所未有的方式與小白互動。這部仿真度極高的機械人是基於英偉達的AI機械人框架開發，今年3月英偉達行政總裁黃仁勳已帶同小白在該公司的GTC大會上亮相，據報價值100萬美元。

施保添在業績發佈會上介紹AI機械人小白登場，小白隨即緩緩步向舞台中央，邊走邊向觀眾揮手，並說「Hello」打招呼。其後小白對施保添說「你好高啊！」，又說記得施保添，笑言「水也有記憶的」。施保添又指引小白步向台前，一同給在場人士拍照，小白也隨即向前走，並擺起「甫士」來。

施保添（右）與小白（中）一同合照。
施保添（右）與小白（中）一同合照。

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5月上旬「魔雪奇緣世界」登場

香港迪士尼即日至6月7日正舉行 「20周年奇妙派對」慶典，由5月上旬起，遊客有機會在「魔雪奇緣世界」偶遇雪人小白。香港迪士尼指，華特迪士尼幻想工程研發部門透過運用強化學習科技的新一代機械人技術，為小白「施展魔法並賦予生命」，這位可自由走動的機械人角色，將以阿德爾王國特別親善大使的身份與訪客見面。 

除了AI機械人小白，香港迪士尼近年努力將科技融入主題樂園，包括因應《反斗奇兵5》（Toy Story 5）將於今年6月18日登上大銀幕，「反斗奇兵大本營」主題園區將於明年推出全球首個融合現實與科技元素的戶外表演，期望吸引世界各地旅客到訪。

由5月上旬起，遊客有機會在「魔雪奇緣世界」偶遇雪人小白。
由5月上旬起，遊客有機會在「魔雪奇緣世界」偶遇雪人小白。

基於英偉達Warp 框架開發

事實上，小白已在今年3月29日率先在巴黎迪士尼樂園登場，而早在3月16日的英偉達GTC大會，黃仁勳已帶同小白亮相，該AI機械人是基於英偉達Warp 框架開發。據報小白可透過強化學習（Reinforcement Learning），學會自主維持平衡，並且具備極高的互動智慧，能識別對話者的年齡調整說話風格。有報道指，計入研發成本，這部仿真度極高的機械人開發金額高達百萬美元，是「世上最貴的雪人」。

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