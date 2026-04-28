小米MiMo-V2.5系列模型全球開源 同步推「百萬億Token激勵」

小米集團（1810）宣布，旗艦大模型MiMo-V2.5-Pro及全模態模型MiMo-V2.5正式全球開源，並同步推出MiMo Orbit計劃，涵蓋「百萬億Token創造者激勵計劃」及「Agent生態共建計劃」，全球開發者即日起可直接獲取模型權重進行本地部署及二次開發。

大幅降低開發者使用門檻

MiMo Orbit計劃包含兩大組件，其中「百萬億Token創造者激勵計劃」面向全球AI用戶，計劃於30天內發放合共100萬億免費Token，大幅降低開發者使用門檻；而「Agent生態共建計劃」面向全球Agent框架團隊，提供限時免費模型接入服務，以規模化補貼快速擴大MiMo開發者生態。

MiMo-V2.5-Pro於開源首日即完成與亞馬遜雲科技（AWS）、阿里平頭哥、AMD、百度崑崙芯、燧原科技、沐曦及天數智芯等多家主流芯片廠商的深度適配。MiMo-V2.5系列亦同步完成SGLang及vLLM兩大主流推理框架的Day 0適配，確保全球開發者可於開源首日即時投入部署。