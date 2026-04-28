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杭州恒隆廣場正式試業 出租率達97% 三分一為品牌首店

商業創科
更新時間：09:48 2026-04-28 HKT
發佈時間：09:48 2026-04-28 HKT

恒隆地產（101）宣布，杭州恒隆廣場今日（28日）正式試業，目前零售租出率已達97%，當中約三分之一為品牌首店，商舖將於2026年分階段陸續開業。恒隆地產董事長陳文博表示，首日有78%商戶共同營運吸引人流，正努力推動其他租戶開業，以及完成餘下招租工作。

總樓面39萬平方米 含5甲廈及酒店

杭州恒隆廣場總樓面面積達39萬平方米，為恒隆地產於內地第11個大型綜合商業發展項目，包含購物商場、5座甲級辦公樓及浙江省首家杭州文華東方酒店。

零售空間滿足沉浸式體驗需求

恒隆指，零售空間面積達10.59萬平方米，涵蓋國際奢侈品牌、時尚服飾及配飾、餐飲美食、生活品味及休閒娛樂等，以滿足生活方式與沉浸式體驗需求。至於5座辦公樓總樓面面積達9.56萬平方米，其中辦公樓E座已全數租出並投入營運；而杭州文華東方酒店預計於2027年初開業，將提供194間客房及套房。

恒隆：將與百大集團合作擴零售面積

恒隆正推動「恒隆 V.3」策略，該集團指，杭州恒隆廣場將與百大集團合作擴大零售面積40%。屆時主要臨街展示面將延長3倍，至逾200米，相關擴展部分預計於2028年交付後進一步驅動長遠增長。

項目坐落於武林中央商務區的核心地段，設有佔地逾1萬平方米的「綠堤公園」，其城市休憩空間連接各建築物。另外項目亦對鄰近的宋元時期古蹟作保育，包括耶穌堂弄5號及鏡清里1號兩座歷史建築進行修繕與活化，將於2026年陸續開放。

陳文博：鄰近「六小龍」總部 冀商圈更繁榮

陳文博表示，杭州是世上少數成功融合歷史文化、高科技與商業的城市，包括「杭州六小龍」的總部亦坐落項目附近，期望與地產同業令該商圈變得更繁榮。他直言，杭州早已成為恒隆戰略布局中非常重要的一站，「我們的未來與這座城市的未來緊密相連。」

他又指，杭州恒隆廣場啟幕正值恒隆成立66周年，這次試業的零售租出率強勁，彰顯了杭州強勁的消費潛力與經濟活力。

恒隆行政總裁盧韋柏表示，透過首店品牌陣容和新消費場景，相信杭州恒隆廣場將為區內樹立新標竿，帶動商圈升級並構建一站式文商旅融合體驗，為該集團和杭州創造恒久價值，助當地建設國際消費中心。

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