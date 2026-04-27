百度發布通用智能體GenFlow4.0 兼容「龍蝦」 月活用戶逾1億

百度網盤與百度文庫聯合發布通用智能體GenFlow 4.0，全面升級Office Agent，用戶可一鍵部署「龍蝦」（OpenClaw），將網盤轉化為個人或團隊的「AI工作台」。目前GenFlow 4.0月活用戶達1億，月任務交付2億次。

新版本支持一句指令並行調用PPT、Excel及Word Agent，實現多模態內容理解與生成。個人用戶可於百度網盤PC端或App端零門檻部署OpenClaw，不佔本地內存，並支援其他平台「龍蝦」一鍵遷移；提供手機與電腦無縫協作，內置PPT、Excel、創意寫作等技能庫。團隊用戶則可於百度網盤PC端側邊欄「團隊空間」一鍵部署，直接在網盤內調用Agent完成協作任務。

視頻剪輯Agent將亮相 軍團協作壓縮至13分鐘

百度網盤表示，已服務10億用戶，未來將在百度Create大會發布視頻剪輯Agent能力，5月底推出團隊版「Agent協作軍團」。屆時，團隊上傳視頻後，剪輯、運營、數據分析等Agent可並行協作，將原本一週以上的工作流程壓縮至13分鐘。

