長和系售英國配電商獲大比數通過 指原無意出售 「買家出價非常吸引」

長江基建（1038）牽頭財團於今年2月就出售英國配電商UK Power Networks（UKPN）的交易，在股東特別大會上獲大比數通過。有關交易企業價值為168.38億英鎊，折算約1768億港元。

UKPN現時由長建及電能分別持股40%，長實佔20%權益。長江基建、電能實業（006）、長江實業（1113）及長和（001）分別舉行股東特別大會，會上各公司獨立股東均以大比數通過有關出售決議案，贊成票比例分別為長建99.99995%、電能99.8893%、長實99.9988%，以及長和98.5801%。

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交易料年中完成

是次交易買家為上市法國公用事業企業Engie，預期最遲於2026年6月底前完成。

完成交易後討論是否派特息

在股東特別大會被問及為何出售UKPN時，長建聯席董事總經理兼執行董事、電能主席暨長和執行董事甄達安說：「 我們原本無意出售UKPN，是買家主動提出收購建議。買家的出價非常吸引。我們認為接受買家的收購建議，最符合股東利益。」有股東問及會否派發特別股息，他稱，待交易完成後，董事會將會討論有關事項。

「現今動盪時勢現金為王」

至於出售UKPN所得款項的用途，甄達安表示，「在現今動盪的時勢，正是『現金為王』。」他稱，具備充裕資金，將為其開啟未來的各種選擇和機遇，並使集團穩健的財務狀況提升至更雄厚的狀態。

現金總回報近6倍

長建指，相比原本的投資是次出售作價連UKPN多年來提供的股東分派，該集團可賺取近6倍的總現金回報。

甄達安曾表示，這宗交易體現了長江基建與UKPN多年來共同創建的價值，也突顯了長江基建作為投資暨營運者，在建立和管理可靠、以客為本兼高效的公用事業公司上，深具實力。

他指出，UKPN於2010年被長建收購時，幾乎所有關鍵績效指標均被英國能源監管機構Ofgem予以劣評；時至今日，幾乎所有指標均為同儕之首，並於2025年獲頒「年度公用事業大獎」（Utility of the Year），第五度榮登這業界最高殊榮。甄達安表示，對於UKPN在成為長江集團成員後的重大轉變和長足發展，感到十分欣喜和自豪。

UKPN擁有並經營位於倫敦、英格蘭東南部及東部的電網，為2000萬人口提供服務。該公司亦透過UK Power Networks Services經營非受規管業務，包括設計、建造、擁有和營運私營電網，客戶包括公營及私營機構。

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