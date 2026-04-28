投資推廣署引進17生科企業 港深創科園設據點 來自瑞士及法國等「AI製藥成大方向」

投資推廣署積極推動香港生物科技發展，去年出訪瑞士協助多間海外企業落戶香港，並於港深創新及科技園（港深創科園）設立研發與商業據點 。投資推廣署創新及科技和生命與健康科學總裁黃煒卓透露，今年首四個月已成功引進17間生科企業，預計帶動超過13億港元的投資額 。

企業來自中美歐等地

黃煒卓指，該署過去接觸的近百間海外公司中，高達六成對在香港發展抱有濃厚興趣 。今年引進目標為30至40間企業，而目前已落實來港的17間企業來自中國內地、美國、芬蘭及歐洲等地，其中以內地企業佔多數 。

談及目前產業趨勢，黃煒卓點出落戶香港的生科企業正呈現「多元化」發展。有別於以往以傳統製藥為主，現時更多聚焦於人工智能、先進療法產品、診斷技術及手術機械人等新興科技領域 。他特別強調「AI應用於藥物研發」（AI in drug discovery）是未來的大方向。透過AI進行模擬（simulation），能大幅加快傳統常規的研發流程，亦是近期不少在港上市生科公司的核心業務焦點 。

中醫藥企借港擴大認受性

除了前沿科技，香港嚴格的生產標準亦吸引大量內地傳統中醫藥企業來港設立研發與生產線。黃煒卓分析指，結合北部都會區的發展藍圖，這些企業冀透過香港的高標準平台，進一步提升產品認受性，從而開拓東南亞及海外市場。此外，香港在臨床試驗領域具備極高認受性。黃煒卓透露，在接觸企業中，不少明確表示有意來港進行臨床技術試驗（Technical Trial）。

瑞士企業與港大教授合作

近期落戶港深創科園的企業中，有3間來自瑞士及1間來自法國，業務涵蓋藥物研發與手術微創機械人等，預計將在港建立400至500人的團隊。

來自瑞士生物科技公司Quant Biomarkers AG聯合創辦人兼行政總裁Sanja BaumannTomovska表示，公司專注於心腎代謝疾病的解決方案，其香港子公司已入選港深創科園的IGNITE計劃，並獲得600萬港元的資金支持 。同時，公司正積極與「腎臟權威」香港大學陳德茂教授合作，共同推進心血管、腎臟和代謝健康領域的研發 。Sanja認為，香港及大灣區提供不少機遇，公司計劃在港建立實驗室、推動跨境生產擴張，並預計初期將聘請5至15名全職人員。

法國企業擬4年內港上市

另一生物科技公司主要涉及臨床階段腫瘤的OncoNex Remunity Therapeutics行政總裁Alain Vertès則提到，公司入選港深創科園的GAS計劃並獲得高達600萬港元資助，正推進兩項處於第一、二期臨床試驗。他表示，將在香港和法國招募研發人才，更計劃在3至4年內於香港上市。