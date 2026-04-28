英特爾破頂背後 逾60歲員工被裁 難再就業陷財困 嘆「有工作才有保險」

美國晶片製造商英特爾（Intel）受惠首季業績遠勝預期，加上AI算力需求帶動，股價創下逾25年新高，年初至今更累升逾120%。然而，在公司市值狂飆及大股東美國政府大賺背後，早前大規模重組的陣痛仍未消散。據外媒報道，一名年逾60歲的英特爾前資深技術員直言，自去年被裁後至今仍未找到穩定工作，正面臨醫療保險斷供及延後退休的經濟壓力。

首季業績遠超市場預期

英特爾首季業績遠超市場預期，調整後每股盈利達0.29美元，遠高於市場預期的0.1美元；收入135.8億美元，高於預期的124.2億美元。受佳績及AI數據中心依賴中央處理器（CPU）的趨勢帶動，英特爾在過去一個月股價狂升87%，截至上周五股價高見82.54美元，市值達4,145億美元，創下歷史新高。資料顯示，公司自去年由半導體專家陳立武接任行政總裁，並獲美國總統特朗普政府注資後，成功扭轉頹勢，美國政府持股至今帳面回報更達268億美元（約2,090億港元）。

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曾以為非管理層可保工作

不過，儘管英特爾業績強勁，員工卻依然逃不出被裁的風險。現年60多歲的Brad Jenkins自2021年加入英特爾後，在美國奧勒岡州廠區擔任技術員，曾在多輪裁員中倖存，並以為自己身處非管理職位應可保住工作；然而，隨着新任CEO陳立武去年3月上任並大幅調整組織架構，Jenkins最終仍在去年7月接獲解僱通知，被迫離職。

坦言被裁員對其打擊甚大

Jenkins坦言，被裁員對他打擊甚大，因為他非常喜歡這份工作，也投入了大量心力，經過短暫休息與參加電動車充電設備維修課程後，他自去年11月起正式領取失業補助，並積極透過求職平台尋找半導體相關職缺，惟至今仍未獲正式錄用。他指出，雖然英特爾過去曾僱用70多歲員工，顯示年齡未必是絕對障礙，但目前市場對技術職位的需求明顯下降，求職競爭變得相當激烈。

暫無法申請美國聯邦醫療保險

目前對於Jenkins的最大壓力來自醫療保險與退休安排。由於未滿65歲，Jenkins無法申請美國聯邦醫療保險，其他保險補助也不足，令「有工作就有保險」成為他必須持續求職的關鍵。同時，為了確保晚年生活，他希望延後至67歲才領取社會安全退休金，意味目前急需收入來源以填補退休前的準備，目前亦正考慮投入電動車相關行業。

籲求職者接受薪酬下降現實

回顧約40年的職涯，Jenkins曾捱過金融危機等多次經濟衝擊及裁員潮。他對此直言，失業總是痛苦的，並建議其他面臨相同困境的求職者，應善用人脈及保持與前僱主的良好關係。他亦提醒同業必須調整心態，接受薪酬可能下降的現實，強調市場上仍然有工作機會，「只是你可能必須重新定義自己願意接受甚麼」。