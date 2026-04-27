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中東衝突擾亂關鍵原材料供應 PCB單月加價40% 科企雪上加霜

商業創科
更新時間：15:01 2026-04-27 HKT
發佈時間：15:01 2026-04-27 HKT

據路透引述消息報道，中東衝突擾亂了關鍵原材料供應，幾乎推高包括智能手機、電腦及AI伺服器等所有電子設備中所使用的印刷電路板（PCB）價格。這對於本已面臨記憶體晶片成本飆升的電子產品製造商來說，更是雪上加霜，並突顯了美伊戰爭日益擴大的影響，對供應鏈、塑膠和石油供應造成嚴重破壞。

雲端服務商接受進一步加價

高盛分析師一份報告亦指出，單是4月份，PCB價格就比3月上漲了高達40%，並補充指雲端服務供應商願意接受進一步的價格上漲，因預計未來幾年需求將超過供應。另據Prismark最近一份報告，預計到2026年，全球 PCB行業將增長12.5%至958億美元。

報道提到，伊朗4月初襲擊了沙地阿拉伯的Jubail petrochemical complex，導致高純度聚苯醚（PPE）樹脂的生產被迫停止，而這種樹脂是製造PCB層壓板的關鍵基礎材料。

此外，受AI伺服器需求增長帶動，PCB價格自去年底以來持續攀升，而且今年3月以來，製造商爭相確保原材料供應，亦令需求增長急劇加快。

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