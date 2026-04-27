美多間廉航據報尋求近200億援助 政府料獲認股權證作交換

據《華爾街日報》引述消息報道，包括Frontier和Avelo在內的美國一系列廉價航空公司正在尋求25億美元（約195億港元）的政府援助，而政府將獲得可轉換股權的認股權證。

根據燃油支出作援助估算

報道指出，25億美元的數字是根據今年航空燃油支出預測、相對於早前估算的差額所計算；而有關估算的前提是航空燃油價格在今年剩餘時間內，將平均維持在每加侖4美元以上。

目前預計未來幾天將繼續討論潛在的經濟援助方案，而美國總統特朗普上周曾發表講話稱，「喜歡航空公司多一些，這樣才能有競爭」，則令廉價航空公司感到鼓舞。

或救Spirit Airlines免破產

另一方面，據報美國政府亦正在考慮向Spirit Airlines提供救助，以幫助其避免破產清算。該航空公司正與相關機構談判，希望獲得高達5億美元的貸款；作為交換，美國政府將獲得認股權證，並可能使其獲得大量股份。

報道提到，廉價航空公司此次提出的要求，比本月初提出的要求更為激進。此前，他們曾請求批准暫時免除部份機票稅費。