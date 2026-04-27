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傳招商局集團加入長和港口交易談判 或有助中遠海運籌集資金

商業創科
更新時間：13:33 2026-04-27 HKT
發佈時間：13:33 2026-04-27 HKT

據彭博引述消息報道，招商局集團正在洽談加入一個尋求收購長和（001）旗下數十個港口的財團。報道又指，招商局集團參與談判，可能有助於另一家國營企業中國遠洋海運集團籌集資金以完成交易。

局勢複雜 談判或需時

報道提到，鑑於一次性收購涉及40多個港口的資產實屬罕見，兩家公司都渴望獲得這些資產。不過，鑑於局勢複雜且需獲得美國和中國的批准，談判可能需時，而且有關細節尚未確定，仍可能發生變化。

據報該財團目前還包括美國投資公司貝萊德集團旗下GIP基金，以及意大利億萬富豪Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd。此外，目前亦尚不清楚協議是否仍包括巴拿馬運河附近的兩個港口。該國最高法院於今年稍早裁定，授予長和營運這些設施的合約違憲。

相關文章：巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施

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