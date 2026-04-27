馬斯克擬本月開放X Money 設6厘存息及3%消費回贈 或鋪路打造「超級App」

全球首富馬斯克收購社交平台X逾3年後，正接近將其打造成「萬能應用」的目標。據彭博報道，基於馬斯克上月提供的時間表，X內建的銀行及支付平台「X Money」擬於本月陸續向公眾開放，並提供高達6厘的存款利率及3%消費現金回贈。不過，X並未說明6厘高息屬永久或短期推廣。

提供AI管家服務

報道引述早期測試用戶指出，X Money提供極具競爭力的優惠措施，其中6厘的現金儲蓄利率為美國全國平均水平的15倍。此外，平台料提供免手續費的點對點轉賬服務、印有用戶X賬號的金屬Visa扣賬卡，以及由馬斯克旗下初創xAI打造的AI管家服務，協助用戶追蹤開支及整理過去的交易紀錄。

X創作者轉用X Money收款

有早期用戶透露，目前在X上獲取互動報酬的創作者，其收款平台將由Stripe轉移至X Money。部分早期參與者亦已開始透過應用程式的聊天功能或個人檔案，進行P2P轉賬測試。

報道提到，馬斯克早於創辦PayPal時已涉足支付領域，並認為打造一款類似中國備受歡迎社交產品（例如微信）的「超級App」至關重要，包括允許用戶叫車、預訂機票和支付信用卡賬單。他更曾向員工直言，希望用戶「能夠在X應用程式上生活」。

若該計劃成功，X Money將以美國產品未曾嘗試過的模式，把社交媒體與金融服務結合在一起。然而，「超級App」模式在美國尚未真正興起，而馬斯克的計畫仍有許多關鍵細節尚不明確，包括如何定價、有哪些功能，以及何時全面開放。