Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZA Bank開業5年首錄全年盈利 CEO矢言今年賺更多 續攻財富管理業務

商業創科
更新時間：09:37 2026-04-27 HKT
發佈時間：09:37 2026-04-27 HKT

本港8間數字銀行將於本月尾公布去年度業績，其中ZA Bank（眾安銀行）已率先披露轉虧為盈。行政總裁吳忠豪表示，ZA Bank開業五年，首次錄得全年盈利，快過海外數字銀行一般需時6至8年才有賺，但強調「（該行）全年有盈利是一個里程碑，但並非終點，而係一個開始」。他指去年撥備見頂回落為今年打下良好基礎，該行將續攻財富管理業務，矢言今年一定要賺得多過去年。

去年ZA Bank整年轉賺1,727萬元。吳忠豪稱，主要受惠自營業務增長、營運效率提升，以及淨利息收入和非利息收入增加。

去年下半年按計劃增聘人手

該行淨利潤由去年上半年4,914萬元變為全年不足2,000萬元，他解釋是由於下半年按計劃增聘人手、加大資源進行品牌和新產品，以及IT系統的投入所致，實際上業務增長動力未變。他矢言「今年盈利增長一定要賺得多過舊年」，假設盈利增幅極微，就只有一原因，就是為未來更大的增長再作投資，以達致一個可持續性、規模化的業務模式。

擬增大非利息收入拉動盈利

去年其非利息收入按年大漲2.8倍至2.2億元。他明言今年將再增大非利息收入來拉動盈利增長，因此年內會續推財管新產品，如南向通理財通，又盼在數字資產服務上有新突破。

該行去年尾推了全港首創的「碌卡送股票 」消費回贈計劃，帶動首季的刷卡消費金額按年大增50%。他期望藉此帶動客戶的忠誠度及產品滲透率，又指至今最多用戶選擇回贈AI半導體、科技、金融及消費類股份。目前計劃未有覆蓋港股，該行將研究其他方式的港股相關獎賞計劃。

今年淨息差可能有收窄壓力

淨利息收入仍為該行重要的盈利來源，去年得益淨息差大幅擴幅28個基點至2.69%而升37%至6.7億元。他謂，今年淨息差可能有收窄壓力，因料美國年內或減息一次，該行將藉再擴大活期存款佔比等方法來抵銷有關負面影響，目標是保持去年的淨息差水平。

去年客戶貸款按年微跌1.2%至55.5億元。他指貸款減少主要反映在商業貸款方面，零售貸款其實增了13%。該行現正尋求更為數字化並以數據驅動的貸款業務模式，冀在環境不確定及利率未算太低下，今年貸款能有序溫和增長，且是零售和中小企貸款雙線增長。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
15小時前
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
14小時前
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
影視圈
12小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
12小時前
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
01:42
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
突發
9小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
14小時前
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
20小時前
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
商業創科
23小時前
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
2026-04-26 09:00 HKT
中年好聲音4｜MVP蔡宓婕晉級不得民心？ 可嵐復古變劉嘉玲＋邵美琪 莫家淦被嘲似侍應
中年好聲音4｜MVP蔡宓婕晉級不得民心？  可嵐復古變劉嘉玲＋邵美琪  莫家淦被嘲似侍應
影視圈
11小時前