ZA Bank開業5年首錄全年盈利 CEO矢言今年賺更多 續攻財富管理業務

本港8間數字銀行將於本月尾公布去年度業績，其中ZA Bank（眾安銀行）已率先披露轉虧為盈。行政總裁吳忠豪表示，ZA Bank開業五年，首次錄得全年盈利，快過海外數字銀行一般需時6至8年才有賺，但強調「（該行）全年有盈利是一個里程碑，但並非終點，而係一個開始」。他指去年撥備見頂回落為今年打下良好基礎，該行將續攻財富管理業務，矢言今年一定要賺得多過去年。

去年ZA Bank整年轉賺1,727萬元。吳忠豪稱，主要受惠自營業務增長、營運效率提升，以及淨利息收入和非利息收入增加。

去年下半年按計劃增聘人手

該行淨利潤由去年上半年4,914萬元變為全年不足2,000萬元，他解釋是由於下半年按計劃增聘人手、加大資源進行品牌和新產品，以及IT系統的投入所致，實際上業務增長動力未變。他矢言「今年盈利增長一定要賺得多過舊年」，假設盈利增幅極微，就只有一原因，就是為未來更大的增長再作投資，以達致一個可持續性、規模化的業務模式。

擬增大非利息收入拉動盈利

去年其非利息收入按年大漲2.8倍至2.2億元。他明言今年將再增大非利息收入來拉動盈利增長，因此年內會續推財管新產品，如南向通理財通，又盼在數字資產服務上有新突破。

該行去年尾推了全港首創的「碌卡送股票 」消費回贈計劃，帶動首季的刷卡消費金額按年大增50%。他期望藉此帶動客戶的忠誠度及產品滲透率，又指至今最多用戶選擇回贈AI半導體、科技、金融及消費類股份。目前計劃未有覆蓋港股，該行將研究其他方式的港股相關獎賞計劃。

今年淨息差可能有收窄壓力

淨利息收入仍為該行重要的盈利來源，去年得益淨息差大幅擴幅28個基點至2.69%而升37%至6.7億元。他謂，今年淨息差可能有收窄壓力，因料美國年內或減息一次，該行將藉再擴大活期存款佔比等方法來抵銷有關負面影響，目標是保持去年的淨息差水平。

去年客戶貸款按年微跌1.2%至55.5億元。他指貸款減少主要反映在商業貸款方面，零售貸款其實增了13%。該行現正尋求更為數字化並以數據驅動的貸款業務模式，冀在環境不確定及利率未算太低下，今年貸款能有序溫和增長，且是零售和中小企貸款雙線增長。