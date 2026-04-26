DeepSeek與華為晶片深度適配 勢增成本競爭力 料成轉向本土算力訊號

DeepSeek推出全新開源AI旗艦模型「V4 Flash」及「V4 Pro」系列後，外界解讀為轉向本土算力的關鍵訊號，並有望加速AI應用落地。據內媒引述高盛報告指出，隨着華為昇騰950超級節點今年下半年實現大規模供貨，且DeepSeek明確將其量產納入商業路徑，V4 Pro版的API定價將迎來大幅下降。

為更廣泛應用落地創造條件

高盛續指，此舉具有雙重意義，其一是DeepSeek的成本競爭力將進一步強化，為更廣泛的應用落地創造條件；其二是晶片供應持續收緊的背景下，中國頂尖AI模型向國產算力遷移的趨勢獲得龍頭玩家的明確背書。

玉淵譚天：並不令人意外

另一方面，央視旗下微信號「玉淵譚天」發文指出，DeepSeek距離上次更新的V3.2版本歷時近5個月，期間一度被認為幾近落後、甚至「掉隊」，但在今年2月底時，路透報道指DeepSeek打破產業慣例，在發佈V4之前沒有向Nvidia和AMD提供模型早期訪問權限，而是讓華為提前數周開展軟件適配優化工作，因此這次DeepSeek與華為昇騰國產晶片體系深度適配，「並不令人意外」。

實現自主必須形成軟硬件一體化

文章又指，中國大模型要實現真正的自主，就必須形成軟硬件一體化的協同能力，而DeepSeek的V4模型適配昇騰晶片後，實現高吞吐、低時延推理部署，是技術上的新探索，也是中國AI在軟硬件協同領域的進步訊號。儘管目前中國製程不佔優、單卡效能有限，但透過系統設計、叢集架構、軟硬件協同、電力能耗等優勢排布，在既有條件下，亦探索出新的發展解法。