HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降

隨着本港零售業處於轉型期，兩大超級市場惠康與百佳早前也傳出合併消息之際，香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall宣佈今日（26日）推出85折大型優惠，明言超市大戰打得火熱，並明白市民最需要「平靚正」及方便選擇。此外，集團副主席兼行政總裁王維基亦在社文平台發文表示，「我就要睇吓邊個先投降」。香港科技探索股價上周五收報1.13元，今年至今已累跌逾19%。

稱自己當年也不怕大財團

王維基指出，雖然自己正在不丹放假，但有得打減價戰，又將其由最夢幻和快樂的土地，返去殘酷和現實的商業世界。他提到，自己30年前起家，由CTI到香港寬頻，靠的就是「減價戰」，當年袋裹面只有100萬元，「我都唔驚你班大財團」；今天HKTVmall坐擁數以十億流動資產，沒有負債，每年EBITDA淨賺3億，「我就要睇吓邊個先投降」。

早前宣佈停止提供量化績效目標

香港科技探索去年業績則顯示，去年全年錄得訂單總商品交易額（GMV）為84.3億元，按年下跌1.7%，其中HKTVmall的GMV跌3.5%，但街市即日餸GMV大增47.1%。

集團當時指出，鑑於零售環境及本港經濟持續面臨挑戰，加上市場波動加劇，未來的關鍵績效目標變得愈見困難，且有可能未能恰當反映其長期發展前景，因此自本財政年度起，停止提供量化的績效目標。不過，HKTVmall獨立客戶數目仍創歷史新高，去年達153.9萬名，按年增1.4%，並指每月活躍獨立設備於去年12月維持穩定在約160萬名。

至於現金及流動資金淨額狀況約4.882億元，較2024年底的7.125億有所減少，主因是去年6月派發特別股息2.996億元所致。截至去年底，集團銀行現金及等價物3.465億元，並無未償還借款，以及尚餘6.632億元未承諾銀行融資額，可於日後視乎抵押品價值而動用。

「強勢回應」超市優惠

另一方面，HKTVmall宣布，今日（26日）推出85折大型優惠，涵蓋過百萬款產品，包括超市、個人護理、美妝、寵物及母嬰產品。公司表示，近期傳統超市競爭激烈，大型連鎖超市分別推出不同優惠如88折等，而HKTVmall則以85折及便利「強勢回應」。

根據優惠內容指出，今日（26日）在超市、個人護理、美妝、寵物、母嬰用品，以上類別消費共滿999元，並輸入優惠碼「8WEEKEND」，即享額外85折。

香港科技探索行政總裁（香港）周慧晶則表示，超市大戰打得火熱，明白市民最需要「平靚正」及方便的選擇，HKTVmall不單提供85折實惠，未來亦將會持續推出更多驚喜優惠。

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