阿塞拜疆國家石油基金首季沽22噸黃金 近14年首次減持

繼土耳其及波蘭等央行傳出拋售黃金消息後，阿塞拜疆國家石油基金也出售了約22噸黃金，以目前價格計算，價值約30億美元（約234億港元），為該基金2012年開始購入黃金以來，首次減持黃金儲備。

據彭博報道，阿塞拜疆國家石油基金（Sofaz）一直是最大的國有黃金買家之一，與各國央行在推動金價創下歷史新高方面發揮了關鍵作用。

佔投資組合比例逼近上限

雖然該基金沒有透露出售黃金原因，但金價飆升已幫助Sofaz的黃金儲備價值在2025年底前達到其740億美元總資產的38%。根據基金網站顯示，黃金在其投資組合中的佔比最高可達35%，最大偏差為4%。

報道又提到，由於伊朗戰爭引發金融市場動盪，黃金在第一季末遭遇大幅拋售，美元走強和油價飆升為新興市場經濟體帶來巨大壓力，促使一些經濟體拋售黃金以保值。

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