中東富豪戰火下勒緊荷包 愛馬仕市值單日蒸發2294億 學者：港零售也受累

中東戰火已燒及奢侈品牌巨頭，法國奢侈品集團愛馬仕（Hermès）今年首季業績「觸礁」，營收低於預期，導致股價在公布季績當日大跌14%，市值蒸發2294億元。美伊衝突打擊中東豪客消費意願，加上亞太及大中華區增長遠遜預期，令該集團收入遠低於市場預測，打破多年逆周期增長的神話。分析指，中東戰事打亂商業秩序，當地基建及石油設施重建成為首要任務，預計創傷要停戰後至少約一年才恢復，香港零售當前的復甦或為「表面風光」，後續仍要依賴全球局勢緩和與內部消費動力的持續釋放。

愛馬仕高增長趨勢告終

愛馬仕季績披露，2026年首季實現營收40.7億歐羅，按固定匯率計算按年增長5.6%，低於市場預期的7.44%，終結品牌多年來的高速增長趨勢。業績觸礁引發資本市場拋售，愛馬仕巴黎股價當日最大跌幅達14%，單日市值蒸發一度超過250億歐羅（約2294億港元），市場對頂奢品牌的高估值預期驟然降溫。

愛馬仕管理層指，中東豪客向來是歐洲旗艦店消費主力，戰爭導致巴黎與倫敦的店面客流大幅萎縮。 (法新社圖片)

中東地區銷售額跌近6%

愛馬仕首席財務官Eric du Halgouet指，受美伊朗衝突影響，中東航運及旅遊意願大幅受創，而中東豪客一向是歐洲旗艦店的消費主力，導致巴黎與倫敦的店面客流大幅萎縮。他又指，雖然當前季度初期客流仍偏弱，但隨着門店重開，中東客戶的銷售已出現改善。

從區域市場表現來看，愛馬仕業務呈現出明顯的分化格局。亞太地區增長疲軟成為拖累因素之一，亞太地區（不包括日本）銷售額按年僅增長2.2%，大中華區呈現小幅增長；中東地區受地緣局勢影響，銷售額按年下滑5.9%，歐洲核心市場法國同樣按年下滑2.8%，遭遇明顯衝擊。

LVMH Gucci業績同「走樣」

各大奢侈品集團近期的業績齊齊「走樣」。酩悅軒尼詩路易威登（LVMH）早前也表示中東戰爭抑制了消費者對路易威登和迪奧產品的需求，其核心時裝與皮具業務部門第一季度內生性收入下降2%，低於分析師預期的0.05%降幅；頂級奢侈時裝品牌Gucci（古馳）母公司開雲集團（Kering），其銷售表現同樣低於預期，核心品牌Gucci的收入下滑8%，至13.5億歐羅，集團指伊朗戰爭限制中東地區的購物和國際旅行，對銷售額帶來負面影響。

翻查歷史上，愛馬仕在多次危機中均展現出堅實的抗周期韌性。如2008年全球金融危機後奢侈品行業受壓，但愛馬仕仍在2009年錄得19.1億歐羅銷售額，按年增長8.5%。

業界分析師稱，愛馬仕或許開始通過調整配貨比這一變相降價手段來「穩健」業績。 (法新社圖片)

或調整配貨比變相降價

中東戰火會否波及香港零售市場，尚待觀察。值得注意的是，愛馬仕一向以「稀缺性管理」著稱，熱門袋款曾需1：1配貨。但記者在社交平台發現，近期多位消費者分享最近在香港「0配」抱出熱門顏色或包款的經歷，亦有消費者指配貨比例低於以往。業界分析師稱，愛馬仕或許開始通過調整配貨比這一變相降價手段來「穩健」業績，現時在專櫃購買入門款鉑金包（Birkin）的支出較過去顯著減少。

李兆波：零售復原或需1年

經濟學者李兆波指出，中東地區富豪及普通消費者對奢侈品需求旺盛，然而持續的戰爭不僅擾亂正常商業秩序，導致部分企業面臨裁員、銷售網絡重整的壓力，當地基建及石油設施重建已成為首要任務，要修復這個受戰事打擊的零售業創傷，估計在戰爭結束後至少仍需約1年。

他認為，香港市場亦將受到拖累，雖然目前內地對日本簽證及航班的收緊政策，在一定程度上為香港市場帶來短期利好，且當前部分報告指零售業復甦，但這種起色或許只是「表面風光」，後續復甦仍需依賴全球局勢緩和及內部消費動力的持續釋放。

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