甲骨文密西根州數據中心160億美元融資完成 建成後將服務OpenAI

據彭博報道，甲骨文（Oracle）在密西根州建設的大型數據中心，經過數月斷斷續續的投資者談判後，最終完成了160億美元的融資。

Pimco認購100億 黑石出資20億

據數據中心開發商Related Digital的聲明，美國銀行（Bank of America）出售了與該項目相關的140億美元債券，主要由太平洋投資管理公司（Pimco）承銷。報道引述知情人士透露，Pimco購買了約100億美元的債券，其餘部分由其他投資者認購。

據報道，融資方案還包括Related Digital和黑石集團（Blackstone）旗下基金的股權投資。據此前報道，黑石出資約20億美元。這些債券以144A形式私募發行，僅限大型機構投資者購買。據知情人士和彭博數據，債券將於2045年到期，票面價格為每美元98.75美分，票息為7.5%。

這筆債務屬於160億美元融資計劃的一部分，用於資助位於密西根州東南部薩林鎮的數據中心。甲骨文是該園區的租戶，並計劃利用該設施為OpenAI提供服務。Related Digital是紐約地產開發商Related Cos.的子公司，該公司表示項目將為未來美國數碼化發展扮演關鍵角色。

華爾街趨審慎 融資過程漫長

不過，該項目經歷了漫長的融資過程，顯示科技巨頭在人工智能領域以債務驅動投資的做法，正受到華爾街更嚴格的審視。此前，銀行界已為甲骨文的數據中心組織了其他巨額融資，包括380億美元用於德州和威斯康辛州的設施，180億美元用於新墨西哥州的項目。

大型科技公司正投入數千億美元建設數據中心及其他基礎設施，以押注人工智能將重塑經濟的廣泛領域。其中大部分資金來自債務市場。自去年以來，至少有2900億美元的債務融資被安排用於超大規模運算項目。