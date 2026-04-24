屈臣氏集團躋身全球領先零售商十五強 正積極投資發展由人工智能帶動的個人化體驗

屈臣氏於《2026年全球50大零售商》排行榜中名列全球第14位，是次排名進一步確立屈臣氏集團穩居全球十五大零售商之列。該集團亦正積極投資發展由人工智能帶動的個人化體驗、先進數據分析及數碼生態系統，並逐步推廣至旗下各品牌。

正透過整合會員數據和線上平台及店內互動體驗

屈臣氏表示，正透過整合會員數據、線上平台及店內互動體驗，集團進一步深入了解顧客所需，同時提升營運效率與顧客體驗，運用數據分析為集團帶來效益，包括更專注於滿足顧客需求；提升產品組合及定價策略的精準度；加強會員忠誠度；提高供應鏈的靈活性與反應速度。

一直專注於正確的發展重點

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，當今零售業的競爭，不僅講求規模，更需要靈活應變、數碼精準以及深厚的顧客信任。躋身全球15大零售商之列，正好肯定集團一直專注於正確的發展重點，包括審慎而有紀律的資本配置、堅定以顧客為核心，並以科技賦能、貫徹高效執行。她續指，集團經歷不同世代的轉變，如經濟周期、科技革新以及顧客期望的不斷演變，始終穩健發展，相信橫跨亞洲與歐洲的業務布局，讓集團得以結合亞洲市場的速度與數碼活力，以及歐洲卓越的營運管理與深厚的零售傳統。同时在日益數碼化的零售環境中，相信真正的差異化優勢，在於將先進數據、人工智能及無縫的O+O（線下及線上）整合能力，與更為長久而珍貴的人情味結合。



