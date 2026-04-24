阿里雲再成亞太區最大IaaS供應商 市佔率逾22%

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲表示，再次獲評為亞太區按收入計最大的雲基礎設施即服務（IaaS）供應商，區內市場份額由2024年的20.8%上升至2025年的22.5%。有關結果來自資訊科技研究機構Gartner的最新報告《2025年全球IaaS市場份額》。

​香港及內地市佔率排第一

​報告顯示，阿里雲按收入計於內地及香港市場持續領先，於馬來西亞位居第二；印尼市場的排名亦升至第二位。報告續指，阿里雲於新加坡市場攀升至第三位，並成為全球領先服務商中唯一實現按年三位數增長的公司。

​全球方面，阿里雲於2025年繼續位列全球按收入計第四大IaaS供應商，全球市場份額從2024年的7.2%上升至7.7%。

​阿里雲：獲區內客戶視為首選

​阿里雲表示，在亞太區持續保持領先地位，得益於公司對AI優化基礎設施的不斷投入，並致力滿足區內企業不斷發展的AI需求，而市場份額按年增長，亦彰顯亞太區客戶對阿里雲作為首選雲端合作夥伴的信任。

​阿里雲首席技術官李飛飛表示，該公司在亞太區及全球市場份額的增長，印證了其以AI原生與智能體原生雲為核心的策略，以及始終以客戶成果為先的堅持，區內客戶正以實際行動選擇阿里雲，是其多年來在需求出現前便提早部署產能的成果。

​AI原生工作需求推動IaaS增長

​Gartner報告指出，IaaS市場於2025年進一步加快增長，收入上升450億美元，增長率達24.3%，AI原生工作負載已超越2024年，成為淨新增需求的主要來源。

​阿里雲指，目前在亞洲合共設有78個數據中心，支持企業為AI實戰落地所需的算力、儲存、網絡及安全保障能力，並配合全面的AI模型及工具組合，旨在成為亞太區及全球市場於AI時代的首選雲平台。