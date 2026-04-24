中銀人壽去年新造標準保費258億創新高 人幣保險市佔逾半
更新時間：18:02 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:02 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:02 2026-04-24 HKT
中銀人壽宣佈，去年全年錄得新造標準保費為258.62億元，按年躍升約5成，創歷史新高。其人民幣保險業務連續逾十年獨佔市場鰲頭，去年有關新造標準保費市佔率超過5成。
該公司又指，其直接銷售渠道業務位列市場第一，保險專屬代理渠道的人均產能亦持續踞市場首位。此外，經紀渠道業務按年倍增，創經紀渠道業務的歷史新高。
中銀人壽執行總裁鄧子平表示，該公司充分發揮多渠道佈局優勢，在電子渠道、銀行保險、保險專屬代理、財富管理團隊以及保險經紀渠道方面，均錄得卓越成績。
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