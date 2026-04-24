花旗「五一黃金周」延長4分行服務時間 國際個人銀行內地客佔七成

花旗香港公布，因應「五一黃金周」將至，花旗香港於5月1日（周五公眾假期）及5月2日（周六），將額外延長尖沙咀K11 Atelier、旺角彌敦道、旺角惠豐中心及銅鑼灣維寶商業大廈四間指定分行的營業時間至下午4時，以為客戶提供開戶等服務。

分行延長時間

推遙距開戶 縮短辦理時間

花旗香港表示，已將遙距開戶服務擴展至國際個人銀行。內地客戶可在來港前可透過該行網站遞交開戶申請，並以手機應用程式上載相關資料及進行電子身份驗證。客戶抵港後親臨指定分行與專屬客戶經理會面即可啟動戶口，令所需開戶時間大幅縮短一半。至於非內地客戶，亦可透過網站預約，攜同相關文件於預約時間親臨指定分行辦理開戶手續。

花旗香港表示，今年第一季國際個人銀行（IPB）業務客戶數目錄得按年增長，當中高端的Citigold Private Client（CPC）客戶增幅達雙位數。相關增長主要由內地客戶帶動，截至今年3月底，內地客佔整體IPB客戶達七成。為迎接「五一黃金周」，該行宣布引入遙距開戶服務，並於假期期間延長指定分行營業時間吸客。

迎新獎賞最高達17萬元

另一方面，該行為跨境客戶推出多項迎新優惠。全新客戶成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並存入新資金，最高可享17萬元現金獎賞，相關優惠亦適用於「合資格之資本投資者入境計劃」（CIES）及「高端人才通行證計劃」（TTPS）客戶。

此外，客戶若符合新資金要求並透過網上申請，可額外獲最高2000元現金回贈；現有客戶成功推薦親友開戶，每位最高可獲1.28萬元回贈；而全新大灣區客戶開立「跨境理財通」戶口並存入300萬元人民幣，亦可享高達1.3萬元現金回贈。