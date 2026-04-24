2025年本港長期新造保單保費3,309億元 按年大量升50.6%

保監局公布，2025年本港保險業的毛保費總額達到8,270億元，按年上升 29.7%。其中長期業務(壽險相關業務)，若不包括退休計劃業務，新造保單保費為3,309億元，大幅上升 50.6%。期內，保險公司共發出約59,000 份合資格延期年金保單，貢獻保費37 億元或個人業務總額的1.1%。

在岸財產損壞業務承保利潤 大逾97%

另外，一般保險業務方面，去年保險公司就大埔宏福苑火災作出賠付及預留準備金後，在岸財產損壞業務的承保利潤按年大跌逾97%至1580 萬元。

去年，在不包括退休計劃的長期業務中，非相連個人業務錄得新造保單保費3,121 億元，按年升 49.9%，當中可進一步細分來自分紅業務的2,828 億元和其他業務的293億元，分別上升55.1%和13.7%；而相連個人業務的新造保單保費則為185 億，按年升 65.4%。

期內，長期有效業務的保費收入總額為7,185 億元，按年增長33.7%，主要包括非相連個人業務的6,327 億元，升 34.1%；相連個人業務的302億元，升 25.8%，以及退休計劃業務的493 億元，升 38%。此外，申索及利益總給付金額合計3,630 億元，上升 3%。

保險業長期業務總資產 增加至53,980億元

截至去年 12月 31 日，長期業務的總資產增加至53,980億元，淨資產為7,443億元。

一般業務方面，去年毛保費及淨保費分別為1,085 億元和741億元，分別按年上升8%和6.3%，已償付申索毛額合計554 億元，上升4.5%。整體經營利潤按年升39.7%至114 億元，其中承保利潤佔29 億元，下跌12.5%。

期內，直接業務的毛保費與淨保費分別為548 億元（升6.6%）和378 億元（升5.7%），已償付申索毛額合計291 億元（升 3.9%）。整體承保利潤錄得32 億元（升 174.7%）。另方面，保險公司就大埔宏福苑火災作出賠付及預留準備金後，在岸財產損壞業務的承保利潤從6億元顯著下降至1580 萬元，按年下跌97.2%。

截至去年底，一般業務的總資產增加至3,379 億元，淨資產為1,365 億元。