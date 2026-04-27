內地二手交易龍頭轉轉落戶香港 首創「官方驗」服務 擬3年內港上市

財政司司長陳茂波上周一（20日）出席特區政府引進重點企業辦公室第六批重點企業簽約儀式，見證22家環球企業落戶香港，其中內地二手交易龍頭轉轉集團位列其中。轉轉集團創辦人兼行政總裁黃煒接受《星島頭條》訪問時表示，集團未來3年擬啟動赴港上市計劃，並預計今年底前正式在歐美市場推出官方平台。這間擁有4億註冊用戶、年收入突破200億元人民幣的二手新消費巨頭，選擇以香港為國際業務總部，標誌著內地成熟的二手電商模式將經香港輸出全球。

轉轉集團創辦人兼行政總裁黃煒表示，集團未來3年擬啟動赴港上市計劃。

C2B2C模式 解決二手交易痛點

轉轉並非一般二手交易平台。與香港用戶熟悉的Carousell等C2C模式不同，轉轉首創「官方驗」服務，在買賣雙方之間加入平台質檢與售後保障，形成C2B2C（消費者對企業對消費者）的閉環。以一件二手LV手袋為例，商品入倉後須經過真人質檢師逐件檢驗，生成專屬質檢報告，列明99新或95新等成色，並將磨損處放大拍照上傳至產品頁面；用戶下單後可享7天無理由退貨及一年平台質保，此標準在內地二手電商屬首創，接近新品電商。

目前轉轉平台約六至七成商品由賣家自行定價寄賣，平台收取服務費；其餘約三分之一由平台回收後轉售。黃煒指，集團內部最看重流轉效率，3C商品平均20天內售出，二手奢侈品約30天內成交，高周轉是維持利潤的關鍵。

3年內擬上市 選港設總部

談及資本市場計劃，黃煒明確表示，「轉轉也是一個融資多輪的企業，未來也會考慮上市。」他預計未來3年會有相關規劃，並確認會選擇香港作為上市地，但目前尚未進入遞交A1文件的階段。財務方面，集團自2022年起持續錄得盈利，2025年收入逾200億元人民幣，按年增長約30%。

轉轉選擇香港而非新加坡作為國際總部，黃煒歸納三大原因。首先是地緣與定位，「過去幾十年很多國外的好東西經香港湧入內地，現在我們希望依靠香港把商業模式和技術輸出國際。」轉轉在深圳擁有逾2,000名員工，大灣區的地理優勢可有效整合兩地資源。其次是港府推動北部都會區科創發展，與轉轉的技術輸出戰略不謀而合。第三是文化認同，「我們過去十年是從中國本土生長起來的企業，與其去新加坡，不如堂堂正正在這裡。」

年底攻歐美 質檢中心或設大灣區

轉轉計劃以歐美為首要海外目標市場。黃煒表示，歐美及日本等地的二手消費習慣成熟，經濟波動下消費者更重視「質價比」，而歐洲新品價格偏高，二手商品的價差優勢顯著。他透露，集團現已搭建測試網站並開始小規模交易，「兩至三個季度內會有更正規的官方發布。」

針對海外業務的質檢中心建設，黃煒表示部分基礎設施未必需要建在本地。以奢侈品包袋為例，部分工序如AI拍圖驗真可遠程完成，部分則需在地處理，「深圳也可能是選項之一」，具體方案仍在規劃中。

冀激活香港「半個市場」

對於香港本地二手市場，黃煒觀察到，香港在全球手機B2B貿易中佔比達六七成，觀塘一帶為重要樞紐，但這些商品大多直接輸出海外，本地消費者反而缺乏可信賴的購買渠道，形成「供給在港、需求外流」的「半個市場」。轉轉計劃複製內地的線上平台與線下門店經驗，激活香港本地二手消費需求，令供給和需求都留在香港。

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