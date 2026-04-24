DeepSeek推V4新模型 市場憧憬國產晶片需求增 中芯曾飆逾11%

中國AI初創企業DeepSeek宣布推出全新開源AI旗艦模型「V4 Flash」及「V4 Pro」系列，宣稱在編程基準測試表現出色並支援百萬級上下文窗口。受消息帶動，市場憧憬國產晶片需求增加，刺激半導體股份周五造好，中芯國際（981）曾飆逾11%。不過，公司坦言目前面臨算力緊張的情況，預料下半年採用華為晶片後成本方會顯著下降；同時，公司亦面臨美國政府針對其涉嫌違規使用英偉達晶片的審查。

支援百萬級上下文窗口

DeepSeek自推出R1模型後，相隔一年再推新模型，V4系列採用「混合注意力架構」（Hybrid Attention Architecture），支援高達100萬個Token的上下文窗口，意味著用戶可將整個代碼庫或長篇文件作為單一提示詞輸入。另外，DeepSeek表示，該模型在編程基準測試中表現頂級，並在推理和智能體任務方面取得重大進展。

資料顯示，該模型採用「專家混合」（MoE）技術，每項任務最多激活370億個參數，令推理成本遠低於同類前沿模型。惟公司強調，雖然V4性能較最頂尖模型仍落後約3至6個月，但其設計初衷是能夠部署於較廉價的基礎設施上，從根本上降低成本。

下半年引華為晶片降成本

DeepSeek在微信發文表示，受算力緊張影響，V4 Pro系列的服務容量極度有限。不過，公司預期今年下半年華為的昇騰950晶片計算集群投入運作後，模型定價將大幅下降。

受消息影響，市場憧憬新模型將帶動國產晶片需求，本港半導體股份周五造好。中芯國際股價曾飆升達11.7%，華虹半導體（1347）更急升逾19.4%。相較之下，競爭對手智譜（2513）相關股份則最多挫12.8%。

美國政府憂其違規用英偉達晶片

DeepSeek在海外市場則面臨監管及同業指控壓力，美國政府懷疑DeepSeek在內蒙古的數據中心，使用受出口禁令限制的英偉達 Blackwell處理器，美國官員去年已開始對此展開調查。此外，OpenAI及Anthropic早前指控DeepSeek透過「模型蒸餾」（Distillation）技術，利用對手模型的輸出數據來訓練自身AI能力。