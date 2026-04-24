滙豐保險去年新造保費達514億 按年增四成

保險業監管局公布的2025年臨時統計數字顯示，滙豐保險於人壽保險市場穩佔領先地位，新造業務保費及年化新保費均為市場第一，市場份額分別達15.5%及17.6% 。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，很榮幸連續四年維持市場第一的地位，並於2025 年全年錄得514億元新造業務保費，按年上升40%。這證明滙豐因應市場不斷變化的需求而擴展產品及服務的策略行之有效，帶來亮眼的成績。

她續說，滙豐保險得以保持亮眼的表現，主要受惠於市場波動下保險需求增加，刺激客戶尋求值得信賴的保險公司為他們規劃財富，同時追求財富保障及增值。因應財富傳承於亞洲區的趨勢，此需求於高淨值客戶之間尤其顯著，而保險往往是客戶傳承財富至下一代的首選工具之一。預期這些宏觀利好因素將持續，進一步鞏固香港作為國際財富管理領先樞紐的地位。

