德勤報告揭CFO困局 近半面臨「事事皆重要 事事需兼顧」運營環境

德勤發表「財務趨勢2026」報告指出，首席財務官正面臨「事事皆重要、事事需兼顧」的運營環境，有48%的財務官表示現時需同時應對外部挑戰及採納新科技，46%財務官指亦需拓展收入來源。德勤中國香港市場及業務增長主管合夥人呂志宏表示，CFO如今需深度參與企業戰略規劃，尤其是在企業出海、跨境併購等重大決策中發揮關鍵作用，需兼顧宏觀經濟形勢、地緣政治風險、稅務法規等多重因素，為企業全球化布局提供風險把控與財務支持。

應對AI時代的挑戰，呂志宏指，CFO應通過專業機構培訓充實數字資產、AI應用等新知識，主動體驗各類AI工具。Workday大中華區總經理湛致遠補充，企業需建立完善的AI治理機制，規範數字員工、第三方AI代理等的數據訪問許可，確保AI應用的負責任與安全性。

研究亦指，雖63%的財務部門已經全面部署人工智能解決方案，但僅21%財務官認為相關投資帶來了清晰可量化的價值，而將AI智能體完全整合至工作流程中的比例更僅佔14%。

AWS亞太首席技術官Olivier Klein指，AI正從輔助工具向可獨立執行任務的「AI工作者」演變，不僅重塑金融領域，更將改變各行業的工作模式。

面對全球經濟不確定性與技術變革，呂志宏認為，香港CFO正以更開放的姿態擁抱AI，料2026年企業對AI的投入力度將進一步加大，CFO的戰略性作用將更為凸顯。