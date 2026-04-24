本田CEO參觀內地汽車零件廠後 直言應對中國同行「毫無勝算」

本田CEO三部敏宏，據報2月尾參觀內地汽車零件製造商廠房後，對廠房的生產速度及效率感到震驚，表示面對中國同業競爭「毫無勝算」。

驚訝工廠已實現全自動化

據《日經亞洲」報道，三部敏宏於2月尾曾在內地參觀汽車零件製造商廠房，驚訝從零件採購到物流管理，廠房內所有環節都實現了自動化。

三部敏宏當時表示，與內地汽車業抗衡，日本車企顯得「毫無勝算」。據報他後來與日本汽車零件供應商反映「必須迅速採取行動」，才可以在與中國同行競爭中取得一些進展。

受美國取消電動車稅務優惠政策影響，本田在2025年中被迫轉型。三部敏宏承認，美國政策轉變或會拖慢本田轉向生產電動車的進程，但認為本田有責任逐步淘汰油車應對全球暖化。

三部敏宏去年在本田年度財報中曾形容中國電動車像智能手機，配置上讓年輕車主享受到數碼化的處。反觀日本及德國汽車，則像傳統摺疊手機，予人舊時代產物的感覺。

內地銷售低迷 計劃縮減兩廠房

面對內地電動車競爭，本田在中國的銷量，由2020年的162萬輛，下挫至2025年的64萬輛。受銷量低迷衝擊，本田已計劃關閉內地兩座廠房，屆時本田在內地年產能將由120萬輛減至72萬輛。

為維持競爭力，本田除了調整各地區銷售策略以整合資源，例如剛公布退出南韓汽車市場。本田亦計劃恢復獨立研發部門，安排數千名工程師轉到擁有更大自主權的廠房，以鼓勵研發創新，應對中國汽車同行的競爭。