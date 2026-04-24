Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本田CEO參觀內地汽車零件廠後 直言應對中國同行「毫無勝算」

商業創科
更新時間：14:53 2026-04-24 HKT
發佈時間：14:53 2026-04-24 HKT

本田CEO三部敏宏，據報2月尾參觀內地汽車零件製造商廠房後，對廠房的生產速度及效率感到震驚，表示面對中國同業競爭「毫無勝算」。

驚訝工廠已實現全自動化

據《日經亞洲」報道，三部敏宏於2月尾曾在內地參觀汽車零件製造商廠房，驚訝從零件採購到物流管理，廠房內所有環節都實現了自動化。

三部敏宏當時表示，與內地汽車業抗衡，日本車企顯得「毫無勝算」。據報他後來與日本汽車零件供應商反映「必須迅速採取行動」，才可以在與中國同行競爭中取得一些進展。

受美國取消電動車稅務優惠政策影響，本田在2025年中被迫轉型。三部敏宏承認，美國政策轉變或會拖慢本田轉向生產電動車的進程，但認為本田有責任逐步淘汰油車應對全球暖化。

三部敏宏去年在本田年度財報中曾形容中國電動車像智能手機，配置上讓年輕車主享受到數碼化的處。反觀日本及德國汽車，則像傳統摺疊手機，予人舊時代產物的感覺。

內地銷售低迷 計劃縮減兩廠房

面對內地電動車競爭，本田在中國的銷量，由2020年的162萬輛，下挫至2025年的64萬輛。受銷量低迷衝擊，本田已計劃關閉內地兩座廠房，屆時本田在內地年產能將由120萬輛減至72萬輛。

為維持競爭力，本田除了調整各地區銷售策略以整合資源，例如剛公布退出南韓汽車市場。本田亦計劃恢復獨立研發部門，安排數千名工程師轉到擁有更大自主權的廠房，以鼓勵研發創新，應對中國汽車同行的競爭。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
01:10
國泰航機英國曼城返港男子機上猝死 生前患胰臟癌
突發
7小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
21小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
5小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
21小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
23小時前
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
家居裝修
9小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
22小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
47歲林雅詩誘惑床上短片豐滿上圍深不可測 移英失敗後自嘲有「精神病」狀態反覆
47歲林雅詩誘惑床上短片豐滿上圍深不可測 移英失敗後自嘲有「精神病」狀態反覆
影視圈
20小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
19小時前