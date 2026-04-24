英偉達要求全員採用OpenAI編程工具Codex  黃仁勳大讚新模型 稱「絕對是下一個級別的技術」

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）日前在社交平台，分享英偉達行政總裁黃仁勳發送給他的電郵。黃仁勳在郵件中表示，要求英偉達全體員工全面使用基於最新GPT-5.5模型的OpenAI編程工具Codex。目前英偉達已有上萬名員工率先試用，黃仁勳更形容GPT-5.5結合旗下Blackwell架構，「絕對是下一個級別的技術」。

英偉達內部信

英偉達員工形容Codex「不可思議」

黃仁勳向英偉達全體員表示，Codex不但適用於軟件開發團隊，更已面向工程、法務、市場營銷、財務、人力資源及營運等各個部門開放。他引述員工反饋指，該工具「簡直太不可思議」，甚至有員工直言「改變了我的生活」。

GPT-5.5模型在英偉達最新的Blackwell架構上進行訓練，並在其AI基礎設施上進行推理。黃仁勳直言，這是一項巨大的成就，並形容其為「下一個級別的技術」。他指出，OpenAI憑藉ChatGPT開創生成式AI的先河，其自迴歸（Autoregressive）生成機制正是推理能力的基礎，進而推動各類AI工具的普及。

建議員工應視AI代理為「隊友」

黃仁勳強調，如今Codex的AI代理經已問世，聊天機器人可以回答問題，AI代理可以完成工作。他認為，每名員工都應該使用Codex代理，並將其視為隊友，「這是讓我們超越以往的超能力，變得更好、更聰明及更快。」