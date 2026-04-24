油價急升增外送車手成本 外賣平台夥油公司推折扣冀減負擔 每公升最多平10.5元
更新時間：12:32 2026-04-24 HKT
發佈時間：12:32 2026-04-24 HKT
發佈時間：12:32 2026-04-24 HKT
美伊戰爭對全球經濟與民生的衝擊正逐步浮現，受地緣局勢升溫影響，國際油價自今年初以來持續攀升，進一步推高本港運輸及物流業的營運壓力。特區政府早前提出4招臨時措施應對，包括商用車船柴油每公升補貼3元、非私家車輛隧道費半價等。在燃油開支顯著增加下，送遞車手的營運成本亦明顯上升。外賣平台Keeta與油公司合作，為送遞員提供入油優惠，冀減輕前線車手負擔。
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每公升汽油 加碼最多減10.5元
Keeta表示與多間油公司合作，為送遞車手提供更高折扣優惠。其中，Esso 優惠由原本每公升汽油減8.3元，增至每公升減10.5元，增幅達26%。連同其他優惠，Keeta送遞車手現時可享油站專屬汽油折扣如下：
ESSO：
|汽油
|每公升減10.5元
|柴油
|每公升減16元
中石化：
|中石化汽油
|每公升減6.5元
|中石化超級汽油
|每公升減7.8元
|中石化柴油
|每公升減17.2元
蜆殼：
|無鉛汽油
|每公升減8.7元
|特級無鉛汽油
|每公升減8.7元
Keeta指出，送遞員是外賣平台緊密合作夥伴，了解到車手面對油價上漲的壓力，迅速以行動為送遞員提供即時、有效的支援。Keeta亦透露將密切關注行業情況，並探索更多送遞員福利及支持措施。
是次優惠已經生效，所有Keeta送遞員均可申請專屬折扣卡，於全線Esso、蜆殼、中石化油站出示即可享有入油優惠。
消委會油價資訊通數據顯示，現時普通無鉛汽油零售牌價為32.39至32.54元，特級無鉛汽油零售牌價為34.19元至32.39元。政府於月初為公用或商用車輛、船隻提供每公升3元的柴油補貼，預計動用公帑約18億元。
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