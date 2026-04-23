再有數字銀行改名 天星銀行易名為象象銀行

再有數字銀行改名，繼上月PAObank易名為平安數字銀行後，主要股東為富途、小米的天星銀行（Airstar Bank）亦由今日(4月23日)起改為名叫象象銀行(Ele Bank)。

昨日正式易名

天星銀行昨日已向客戶預告將會易名，今日則正式通知客戶該行完成品牌與服務的戰略提升，已全新升級為象象銀行（EleBank）。該行亦在其網頁上作出公布。

該行指出，是次升級以「象象銀行，識投資」為全新品牌定位，標誌著銀行在數字金融領域的深度進化，旨在為每位客戶不僅打造更簡易靈活的理財、消費、貸款、保險等一站式銀行服務，更為客戶全面開啟金融科技與財富管理深度融合的新篇章。

象象銀行在延續數字銀行服務優勢的基礎上，堅持科技驅動金融創新的核心理念，深耕財富投資領域，依托數字技術簡化理財流程，為客戶財富保駕護航。

始終以金融科技為引擎

展望未來，該行將始終以金融科技為核心引擎，推動業務創新與多元發展，為客戶打造更全面、更多維度的一站式金融體驗。該行亦將持續深化財富管理核心實力。

該行向客戶表示，是次僅為品牌名稱及視覺形象更新，不影響客戶任何賬戶、資產、交易及服務，所有賬號號碼、銀行卡、網上及手機銀行服務等均維持正常運作，無需重新辦理。不過，受限於與結算相關的公司完成相應更新，客戶於第三方機構進行轉賬服務時，可能不會顯示出該行新的銀行名稱，有機會仍然顯示其舊名稱。

富途控股於2024年6月首次透過入股現稱象象的天星銀行的母企，即小米旗下的引力金融科技（Gravitation Fintech HK），間接成為天星銀行第二大股東。據報富途其後於2025年9月再度增資5億元，間接增持天星銀行權益至68.43%成為大股東。