澳洲會計師公會調查顯示 香港中小企業務在 2025 年表現強勁

澳洲會計師公會公布最新《亞太區小型企業調查 2025-2026》 調查報告顯示，香港中小企業務在 2025 年表現強勁，錄得增長的比例由 2024 年的 65% 升至 68%的，創十年新高，同時71% 中小企預計今年業務將持續擴張，76% 預期本地經 濟會有所提升，該兩項指標均刷新調查以來的新高。

澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開表示，營商環境的改善是支持去年中小企業務增長的關鍵，其中去年香港在資本市場穩定、盛事活動多樣帶動下，本鋼旅遊與消費復甦，以及房地產市場平穩發展的多重帶動下，整體商業信心和經濟動力都明顯增強，在這樣有利的環境下，小型企業不單受惠於商業活動轉趨頻繁，更有空間去實現健康、可持續的擴張。

被問及今年3月以來中東戰事對本港中小企的影響，葉耘開指，預期中東局勢變化對香港中小企業的影響主要體現在間接成本壓力上，直接貿易衝擊目前並不明顯，整體呈現「有危有機」的態勢，具體而言油價上漲、航運成本增加、保險費用上升、供應鏈、和海外交付週時間充滿不確定性，這些因素共同推高了企業的營運成本，可能壓縮毛利率。他續指，從影響行業而言，物流業受航線調整所影響，進出口貿易、航運及旅遊相關業務面臨航運成本提升的壓力；同時餐飲和零售業則或因燃料、電費等基礎成本上漲而影響業務表現。惟他強調影響並非全然負面，香港政治和經濟營商環境穩定、在地緣政治不穩的情況下，反而見到了吸引部分海外資金流入，令金融業、資產管理、家族辦公室及綠色經濟相關業務獲得正面發展。

葉耘開建議，中小企業或可透過推進業務分散，避免過度集中於單一地方，落實「引進、走出去」的長期方向，降低業務風險，透過引入AI降低營運成本等措施來應對來自地緣政治的風險。

談及政府可如何幫助中小企，葉說，政府可在透過控制油價上升，和積極開展招商引資，尤其向中東及其他地區重點推介香港的稅務、法律等優勢，冀吸引更多更多資金和企業來港，讓香港經濟更加蓬勃發展，讓本港中小企獲得更多發展機會。

調查還顯示，報告支付債務有困難的企業比例從 2024 年的 22% 銳減至 2025 年的 3%；對於今年的展望亦保持樂觀，僅有 4% 預期償債方面會面臨困難，較先前的 26% 大幅改善。葉耘開解釋，過去一年，受惠於業務增長帶來的充裕資金，加上資本市場穩健及房地產市場復甦，許多中小企的償債能力已顯著提升。

調查數據還顯示，2025 年認為科技投資有助提升盈利的中小企比例升至64%，較 2024 年的 59% 有所增長。在各項科技中，AI 最受青睞，五分之二的 受訪企業去年已投入相關資金，緊隨其後的是 CRM 系統。 澳洲會計師公會建議，政府可重整並擴展現有資助計劃，如科技券計劃，以支持小型企業數碼化轉型及人工智能技術的應用

澳洲會計師公會大中華區分會中小企及創業委員會副主席梁迪峰表示，隨著 AI 工具日益成熟 且普及，正有效協助中小企提升生產力、優化營運成本並強化客戶體驗。 梁迪峰還說，自從政府去年暫停科技券計劃以來，本地有些中小企都停止AI科技應用發展，冀政府可透過前期審批、貨比三家等措施進行科技券資金審批，控制資金情況，以支持中小企的科技發展，不過中小企自身同時亦要積極投資在科技方面的發展，以提升自身軟實力。