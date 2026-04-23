會財局就恒大審計向羅兵咸罰款3億 限制執業半年 兩名前負責人罰款1000萬

會計及財務匯報局宣佈，就恒大審計對羅兵咸永道處以3億元罰款及6個月執業限制，並對其兩名前註冊負責人張肇昌及周世強合共處以1,000萬元罰款。

核數師存多項嚴重審計缺失

會財局指出，羅兵咸永道為恒大於2009年上市時的申報會計師，直至2023年初一直擔任該公司的集團核數師。經調查及相關查訊，會財局發現核數師於恒大審計中存在多項嚴重審計缺失，尤以恒大集團審計為甚，該核數師促成及助長管理層虛增該集團呈報利潤及流動性的失當行為；在審計風險加劇的情況下未有行使專業懷疑態度；審計獨立性出現重大缺失；在沒有獲得充分適當的審計證據和在某些明知缺乏相關證據的情況下，仍出具無保留審計意見。

通過無保留審計意見的出具，該核數師未對該集團的重大錯報提出質疑，最終令該集團得以呈報具誤導性及扭曲的財務報表。同時，會財局亦發現羅兵咸永道與恒大集團審計相關的管治及監控控制存在重大缺陷。

有關缺失最終使該集團得以提早確認收入、虛增呈報利潤及嚴重錯報兩項主要資產：開發中物業及持作出售竣工物業。這兩項資產於2019年及2020年分別呈報為共13,275億人民幣及14,064億人民幣，佔該集團總資產60%及61%。

12個月內需匯報補救措施

鑑於上述情況，會財局決定公開譴責羅兵咸永道、張肇昌及周世強；處以合共3.1億元罰款，包括向羅兵咸永道處以3億元罰款，以及向張肇昌及周世強各處以500萬元罰款；對羅兵咸永道施加即時執業限制，禁止其6個月內（由會財局命令生效當日起計）就任何公眾利益實體項目承接新客戶、或為新客戶執行該等項目、或為新客戶出具相關報告；以及指示羅兵咸永道於12個月的期間內，至少每隔3個月就其補救措施向會財局匯報最新進展及提供報告，並安排額外培訓，以確保已落實能有效應對會財局於案中發現的監管關注事項的補救措施。

會財局調查部主管鄭銘駒表示，會財局的調查結果反映核數師存在嚴重失當行為，尤其在促成操控、違反審計獨立性及未能運用專業懷疑態度方面情節嚴重，不能容忍。獨立性、客觀性及專業懷疑態度是審計實務不可妥協的基石，該等根本性缺失遠未達香港具領導地位的事務所應具備的標準。

會財局行政總裁賴翠碧則表示，案件突顯建立一個健全而有效的質素管理制度及監督機制的重要性，尤其當審計工作涉及跨境安排。審計質素植根於事務所管理層所定下的「高層定調、以身作則」（tone at the top），並須透過事務所層面的管治及監督予以強化，確保市場對公眾利益實體核數師的合理期望能在項目層面轉化為高質素的審計工作。

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