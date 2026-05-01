141年手工遮廠融合兩代思維 梁蘇記堅持「遮骨免費維修」 拓網購開工作坊 變母親節活動

手工遮廠「梁蘇記」始於1885年，至今已有141年歷史，期間於2023年在第四代傳人梁孟誠手中迎來第四次搬遷，從深水埗遷至尖沙咀栢麗購物大道。即使面對平價連鎖雨傘的競爭、疫情衝擊與租金壓力，梁蘇記仍然堅守「遮骨永久免費維修」的承諾，同時以網上銷售、手作工作坊吸納年輕顧客。梁孟誠接受《星島頭條》訪問時坦言，希望每一代都有人承接家族生意，盡量去做好、照顧所有階層的人。

梁蘇記第四代傳人梁孟誠接受《星島頭條》訪問時坦言，希望每一代都有人承接家族生意，盡量去做好、照顧所有階層的人。

永久免費維修 關鍵在耐用度

梁蘇記「遮骨永久免費維修」的承諾，自第一代創辦人梁智華開業至今從未改變。梁孟誠說，「我們一開業就堅持一個原則——每一把產品都有售後服務。」顧客只要帶着用舊的傘骨回店，師傅便會免費為其上線及維修。至於換布收取約200元，換遮頭幾十元，遮尾則僅十多元。

對於這項維持，梁孟誠沒有具體計算成本，但透露關鍵在於產品耐用度，「我們盡量改良產品，讓遮骨沒那麼容易爛。」視乎使用者習慣，一把手工雨傘可用3至5年、以至更久，布殘後換布即可如新，並建立了顧客的信心，「以前上兩代告訴我，梁蘇記的傘可以拿去典當」。

不過，行業淡旺季差異顯著。香港4至10月為旺月，打風季節生意最旺，月產量達2,000至3,000把；10月至年尾為淡月，沒有雨就沒有生意。梁孟誠說，淡季時店舖較清閒，「我們就去發掘新市場，看明年會時興甚麼花款，改良產品迎合新市場」。

遷址尖沙咀 方便長者及遊客

2023年遷址尖沙咀，背後是一筆清晰的成本賬。梁孟誠解釋，深水埗舖位位於商場6樓，「太舊，衛生環境不好，老人家來買不太方便」，現址位於彌敦道栢麗購物大道，舖位空間足夠存放物料，租金更比對面美麗華廣場便宜近一半。地段吸引，臨近地鐵，巴士經過可見，「能直接看到師傅怎樣造遮，吸引新顧客。」

遷址後客源結構轉變，本地客與遊客各約佔一半。內地自由行旅客和海外遊客成為新增客源，「剛剛有個西人訂了一把雨傘。」深水埗老顧客亦會專程前來，「很多老一輩的移民客每年回來香港，好像買手信那樣來買傘。」

為維繫舊客，梁蘇記特別生產「老人士的遮」，將遮柄設計成拐杖功能，「香港老人家不喜歡拿拐杖，像在說他很老，送遮給他們，遮太陽，做扶手，其實拄多過遮。」

提供訂製服務 網購客佔三成

梁蘇記在管理上融合了兩代思維，過去記帳靠毛筆與算盤，如今已全面引入電腦與電子系統；維修工具亦從傳統錘子，升級至電動螺絲起子，生產效率大幅提升。梁孟誠舉例，以前訂製一把遮要幾日甚至一個星期，如今約三、四個小時便可完成。經營模式更從以往「工廠出甚麼就賣甚麼」，進化至顧客可自選傘布顏色和傘頭款式的訂製服務。

過去梁蘇記幾乎不做宣傳，近年則由梁孟誠的女兒主理Facebook專頁，定期拍攝新產品、新款式，網上訂購後以速遞寄送。目前，網上宣傳帶來的客源約佔三成。面對傳統與現代管理的碰撞，梁孟誠坦言，「希望做上一代可以融合下一代，想想以前如何做，並接納新思維，盡量融合市場，少一些爭拗」。

吸引年輕客 動物圖案迎需求

梁蘇記最具實驗性的嘗試，是每年夏季開設的手作工作坊。每班約十人，顧客在網上選擇傘布，店方裁好後教顧客縫線、安裝頭尾部件，完成後獲發證書，「很多人說沒試過做遮，都喜歡參加，尤其是情人節、母親節。」

談及年輕顧客看重甚麼，梁孟誠觀察，「款式要新穎，要攜帶方便，最重要是有良好售後服務。」為迎合需求，梁蘇記推出輕盈短傘、防UV傘，傘布圖案從傳統黑色、藍色，擴展至貓狗、企鵝等動物圖案，「吸引年輕人，尤其是小朋友。」

專注造遮 盼成香港一種精神

對於未來十年，梁孟誠的願景務實，「開多幾間門市，多些媒體，多些網上生意或銷售渠道。」他不排除重返港島或進駐新界，「希望未來一兩年生意復蘇回穩，可能開多一兩間分店，廣告費用可以幾間舖分攤」。他明確表示不會拓展副線產品，「我們始終是專門店，專注造遮比較好。」

談及「老字號」的當代價值，梁孟誠表示，「除了吸引顧客，希望可以代表香港一種精神。一提起香港，別只記得老婆餅和蛋撻，來梁蘇記買一把遮，又可以做手信，又可以讓更多人知道。」

記者：邱思綺

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