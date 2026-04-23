佐丹奴女裝旗艦店重新開幕 CEO稱銷售大增101% 擬3年內完成13店翻新

佐丹奴（709）旗下女裝品牌Giordano Ladies位於香港皇后大道中、面積達5,858平方呎的旗艦店重新開幕。行政總裁Colin Currie指，4月17日開舖至今銷售較去年同期大幅上升101%，並在上周六突破去年最高單日銷售紀錄，開業首3日VIP會員銷售額按年上升77.5%，對未來增長很有信心。

港零售氛圍已與兩年前不同

談及香港市場，Colin Currie指出，目前香港市場仍受壓，暫未完全復甦，處於「高基數下的低增長」格局。但他提到，現時香港零售氛圍已與兩年前不同，盛事經濟及訪港旅客正帶動零售消費，相信市場存在增長潛力。他透露，香港市場首季零售收入按年增長6%，內地電子商務銷售增長進一步加快，期內升幅達46.7%。

10月設第二間Giordano Ladies

Colin Currie表示，計劃在24至36個月內完成香港13家門店的全面翻新，持續提升門店品質，而10月亦將在尖沙咀開設第二家Giordano Ladies重塑門店，該店二樓為Giordano Ladies，樓下會是新形象的佐丹奴店。

秋冬季產品未有加價計劃

對於中東局勢帶來的物流及成本上漲壓力，Colin Currie表示，中東業務佔公司總貢獻約20%，由於提前採購原材料，故今年秋冬季產品未有加價計劃。他指，物流及運輸成本受局勢影響，下半年將密切留意局勢的發展。

集團仍堅持「數位先導」策略，Colin Currie指，將於今年6月推出全新「Giordano」網店，將旗下所有品牌整合至同一網上平台，其後於今年第四季度，將為核心品牌Giordano展開重新定位，以香港為首發市場。

另外，佐丹奴披露，首季總收入10.36億元，按年增長3.9%；零售收入9.3億元，增長7.4%；首季同店銷售上升8.2%至8.2億元。該集團指，首季大中華區收入增長7.8%，達到4.56億元，佔整體44%；東南亞及澳洲收入升4.2%，中東地區收入則跌5.2%；季內線上收入上升40.5%至1.6億元，包括內地等大多數市場表現強勁。