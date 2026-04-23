「全球繁榮峰會」5月舉行 研香港在商業航天經濟角色

今年是亞太區經濟合作組織（APEC）「中國年」，也是中國第三次擔任APEC東道主，將於11月在深圳舉辦第33次領導人非正式會議。在此重要契機下，由匯賢智庫政策研究中心、上海國際問題研究院及香港歐洲商務協會合辦的「2026全球繁榮峰會」將於5月19至20日於香港舉行，聚焦探討影響香港未來發展及全球繁榮的關鍵議題。

葉劉淑儀：局勢緊張 理性對話更重要

峰會召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀表示，在目前全球局勢緊張的背景下，理性和建設性對話更顯得重要。她表示，今年的峰會將集中探討對香港發展至關重要、同時與全球繁榮密切相關的前瞻性議題。

踏入第三屆的全球繁榮峰會，今年一大焦點落在中國公共外交協會副會長韓志強的主題演講，就中國的全球治理倡議發表演說。考慮到演講時間恰逢美國總統特朗普訪華之後，預料將吸引國際社會高度關注。

專題涉創新藥物及加密貨幣等

另一備受矚目的專題討論為「香港作為航空航天發展的促進者」，該環節講者陣容包括國際空間復興組織（SRI）主席兼國際宇航科學院（IAA）院士伯納德·福因教授（Professor Bernard Foing）、香港科技大學太空可持續發展人工智能與機械人研究中心主任高揚教授，以及亞洲衛星行政總裁唐舜康博士等重量級專家，共同探討香港在商業航天經濟中的角色與潛力。

除航空航天發展外，峰會亦設有另外四場專題討論，涵蓋多個新興經濟及戰略領域，包括「粵港澳大灣區的創新藥物研發」、「香港作為體育、文化及休閒樞紐的定位」、「加密世界的善、惡與醜」及「在變遷世界秩序中的國際貿易」。

是次峰會除匯聚來自內地、歐美及亞洲的知名學者與專家外，亦邀請了多名特區政府官員及立法會議員參與討論。主辦方期望憑藉這個廣泛多元的跨界交流平台，進一步推動國際合作並啟迪創新。