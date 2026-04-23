馬斯克確認數百萬Tesla車主 須升級電腦才可實現全自動駕駛

馬斯克（Elon Musk）於周三透露，數百萬名Tesla（TSLA）車主，未來或需要升級汽車電腦才可以實現完全自動駕駛。馬斯克的說法，或會令Tesla面臨新一波的法律挑戰。

計劃建「微型工廠」 助車主升級硬件

馬斯克在Tesla季度業績電話會議中透露，搭載第三代駕駛輔助技術「Hardware 3」的Tesla車款，需要更換新電腦及攝影機，才可以實現全自動駕駛。

這批Tesla車款於2019年至2023年發售，涉及數百萬部汽車。馬斯克表示由於更換硬件工作量大，如果只在服務中心更換，速度將會非常緩慢，因此正考慮在主要都市區興建「微型工廠」，分擔更換硬件的工作。馬斯克表示升級硬件工作將會很困難及很麻煩，但承諾會完成升級工序。

Tesla 財務長曾承諾 不會放棄這批車主

配置「Hardware 3」Tesla車款的車主，一直向Tesla及馬斯克施壓，要求清楚回覆，他們的Tesla汽車能否運行全自動駕駛系統。馬斯克在去年初承認，「Hardware 3」不足以運行更高級版本的全自動駕駛技術。

Tesla財務長Vaibhav Taneja於去年10月曾表示，自己都是配置「Hardware 3」Tesla車主，強調未有放棄「Hardware 3」，將會好好照顧這批Tesla車主。

數百萬名Tesla車主期望只需要一次軟件更新，配置「Hardware 3」Tesla車款就可以運行全自動駕駛系統。現在馬斯克指出必須升級硬件，或會令這批車主向Tesla發起法律挑戰。