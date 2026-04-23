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千問App首度對外開放 將AI代理接入東航 單一對話完成買機票至登機

商業創科
更新時間：12:55 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:55 2026-04-23 HKT

阿里巴巴（9988）旗下千問App宣佈，首次向外部合作夥伴開放「AI辦事」能力，並以接入中國東方航空（670）為起點，構建覆蓋面更廣的AI服務生態。是次合作將千問App智能代理能力拓展至整套航空服務流程，讓用戶在單一對話介面內，以自然語言完成整個由搜尋航班、預訂機票、選定座位至預辦登機等出行流程，毋須於不同平台之間切換。

用戶毋須切換多個平台

集團表示，用戶毋須切換多個平台，只需向千問App直接提出「尋找東航最便宜的直飛航班」或「選擇視野好、寬敞的座位」等需求，AI便可根據預算或出行條件推薦合適選項，並處理整個交易流程。

除了「AI辦事」外，千問App未來將能夠預判用戶需求，逐步成為更主動的智能夥伴，例如通過即時關注即時路況與航班狀態等旅程中的常見問題，在旅客提出需求前主動提醒與規劃行程；以及能夠計算前往機場所需時間，根據即時路況提前預約用車。

此前，千問App已接入阿里生態中多項生活服務，包括叫外賣、打車、買電影票等。截至今年2月，已吸引超過1.4億用戶在千問上嘗試AI購物體驗。今年春節期間，在阿里平台由AI驅動的旅遊出行訂單量較假期前增逾八倍，其中景點門票銷量大增24倍，反映市場對AI旅遊出行規劃的需求正持續上升。
 

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