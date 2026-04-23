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據報騰訊、阿里洽談投資DeepSeek 估值逾200億美元

商業創科
更新時間：09:19 2026-04-23 HKT
發佈時間：09:19 2026-04-23 HKT

騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）據報正洽談投資人工智能初創企業DeepSeek，談判目前仍在進行中，估值及融資規模仍存在變數。

將是DeepSeek首次融資 或會再擴大規模

《The Information》引述消息人士透露，騰訊及阿里巴巴已就投資DeepSeek展開初步洽談。據報今次將是DeepSeek首次融資，估值已上調至超過200億美元，或會再擴大融資規模。

消息人士指出，DeepSeek並非以盈利為主的商業機構，而是一家開源技術人工智能實驗室，至今尚未錄得可觀收入。加上面向消費者的聊天機械人可免費使用，外部資本注入可直接為DeepSeek提供穩定人才所需的財務儲備，應對市場競爭。

DeepSeek母企幻方量化 去年收益率56.6%

DeepSeek母企幻方量化，於2025年收益率達56.55%，在在中國管理規模超百億的量化私募業績榜中位列第二，僅次於靈均投資的 73.51%。

幻方量化近三年收益率均值為 85.15%，近五年收益均值為 114.35%。現時幻方量化管理規模已超 700 億元，為DeepSeek提供充裕資金支持，創辦人梁文鋒曾表示，幻方量化作為出資者之一，有充足的研發預算。

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