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傳埃索加油站洽售 估值5至6億美元 同業加德士兩個月前已轉手

商業創科
更新時間：22:50 2026-04-22 HKT
發佈時間：22:50 2026-04-22 HKT

本港的加油站網絡或相繼易手，據外電引述消息指，埃克森美孚考慮出售香港的埃索加油站業務，對該項業務的意向估值介乎5億至6億美元，相當於39億至46.8億港元。兩個月之前，另一外資石油公司雪佛龍，亦已將本港加油站業務出售。

有四至五個潛在買家

彭博報道指，埃克森美孚已就出售香港加油站業務聘請財務顧問，並與少數競標者磋商，但沒有回應提問。據路透報道，潛在買家有4至5個。

埃克森美孚早於1926年，已在本港經營加油站業務，根據公司網站資料，現時在全港有39間加油站。彭博報道指，埃克森美孚正計劃精簡海外的下游零售項目，去年10月已將新加坡業務出售。

雪佛龍早前已售

埃克森美孚的競爭對手雪佛龍，早在今年2月，宣布把旗下的香港業務以2.7億美元（相當於約21億港元)，出售給泰國企業Bangchak Corp。雪佛龍在香港以加德士的品牌經營31個加油站，亦有從事工業及船用燃油業務。據Bangchak Corp提交給泰國交易所的文件顯示，雪佛龍的香港業務在2024年錄得營業額106億元，按年增長近3%，稅後盈利2.63億元，按年增長21％。

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