聯想成為首批落戶河套香港園區的大型跨國公司 預計為港帶來逾500名科技人才

聯想集團（992）今日（22日）宣布落戶位於河套深港科技創新合作區香港園區的戰略據點，並正式進駐港深創科園，成立「Lenovo人工智能創新中心」成為首批落戶河套香港園區的大型跨國公司。該集團指，Lenovo創新中心不僅體現聯想對香港創科前景的堅定信心，更以此為基地，透過匯聚行業豐富資源，支持香港北部都會區的發展藍圖。

孫東：助力國家AI+行動

創新科技及工業局局長孫東出席創新中心啟動禮時表示，港深創科園是河套深港科技創新合作區的香港園區，其作為「北創科」的核心創科園區，匯聚頂尖科研人員及資源，連接國際與內地，而聯想集團選擇落戶港深創科園，不但是企業發展的重要布局，同時也是對香港創科的未來投下信心的一票。他續指，讓當局和聯想集團攜手立足香港，聯動河套，把握人工智能帶來的龐大機遇，以科技賦能百業，助力香港在國家「人工智能+」行動中發揮更大作用。

馬惟善：引進逾500科技人才 構建創科樞紐

港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善於同一場合亦表示，聯想集團落戶園區並成立「人工智能創新中心」，預計為香港帶來超過500名科技人才，期待與聯想集團攜手，推動人工智能與先進製造產業集群發展，引入高技術研發團隊，構建產學研用一體化生態圈，助力推動河套香港園區成為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐。

黃建恒：依託香港優勢 支持國際創科中心建設

聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒亦表示，聯想集團將依托香港的國際樞紐優勢，攜手夥伴拓展全球市場。同時，聯想亦將持續加強投產學研協同與創業孵化，推動人才發展，支持香港建設國際創科中心。

為合作夥伴帶來雙軌支持 打造世界級科技樞紐

展望未來，聯想集團指，Lenovo創新中心將結合香港的國際金融優勢與聯想的全球產業底蘊，為合作夥伴提供從「技術轉化」到「資金對接」的雙軌支持。同時，中心將發揮「科技窗口」功能，未來將向業界、學界及公眾開放參觀，成為促進大眾科技交流的重要平台，同時亦將持續深化與港深創科園的戰略協作，吸引更多產業龍頭與初創企業進駐北部都會區，帶動上下游產業鏈集聚，共同將河套合作區建設為具備全球影響力的世界級科技創新樞紐。