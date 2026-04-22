保聯推危疾定義標準化 9月1日起全新保單適用 進一步提升行業透明度

為改善保險市場中重大疾病定義不統一，導致消費者與保險公司易產生爭議的問題，香港保險業聯會就16項危疾和5項早期危疾病况推出「危疾定義標準化最佳行業準則」，將於9月1日起適用於新簽發的相關保險產品，參與保險公司亦可提早採用，而現有保單其保障範圍仍按照原合同約定執行。香港保險業聯會壽險總會代表李紫蘭指，此舉旨在通過統一危疾定義，進一步提升行業透明度，為消費者提供更清晰、更有保障的保險服務。

令保險產品更具可持續性

她舉例指，是次標準化將「癌症」定義為「重大癌症」，而「重大癌症」將排除部分早期、輕微或無需積極治療的癌前病變及輕症情況，避免因定義模糊引發的理賠糾紛。她解釋，隨著醫療技術的進步，早期病例檢出率上升，任何病理報告發現癌細胞可稱為患上癌症，若仍按原有寬泛定義承保，可能導致保險成本不合理上漲，此次標準化既確保對重大疾病風險的有效覆蓋，又避免因過度保障推高保費，保持保費中立，讓保險產品更具可持續性。

涵蓋9成索償個案

李紫蘭指，該標準作為行業「最低標準」，聚焦於高發的重大疾病，已涵蓋本地保險市場約9成跨越不同年齡的受保人的索償個案，其中重大癌症、嚴重心臟病發作或心肌梗塞及中風並導致永久性神經功能缺損涵蓋了情況。

針對舊保單是否適用新標準的問題，李紫蘭明確，保險公司無權單方面修改已生效的舊保單條款，因此9月1日之後新投保的產品將採用標準定義，現有舊保單，其保障範圍仍按照原合同約定執行，且不建議客戶取消現有保單而買新單，因為年長客戶身體狀况若已有問題，新保單保費會更高甚至未能投保。

每二至三年檢視

她又指，是次標準化定義參照現時本港市場產品以及內地與新加坡的危疾定義，保聯將每兩至三年就標準化定義作定期檢視，以配合醫療或及其他發展。

另外，香港保險業聯會行政總監劉佩玲指，為確保政策順利落地，保聯推出「Q嘜」認證，參與標準化的保險公司新推出產品將標注該標誌，方便消費者快速識別。她又指，將逐步探索標準化工作拓展至旅遊保險等其他品類，持續提升香港保險市場的整體規範性與透明度。