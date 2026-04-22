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Mercor三位創辦人攜手打破 朱克伯格保持長達17年紀錄

商業創科
更新時間：18:20 2026-04-22 HKT
發佈時間：18:20 2026-04-22 HKT

據福布斯全球富豪最新數據顯示，Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）保持長達17年的「最年輕年輕白手興家億萬富翁」紀錄，被Mercor三位年僅22歲創辦人打破。

三位創辦人 各擁22億美元身家

Meta創辦人兼執行長朱克伯格，於2008年以約15億美元身家，成為「最年輕年輕白手興家億萬富翁」。這紀錄終於被AI初創公司Mercor三位創辦人Surya Midha、Brendan Foody及Adarsh Hiremath所打破。

Surya Midha、Brendan Foody及Adarsh Hiremath三人，分別擔任Mercor的行政總裁、首席技術官及公司主席。Mercor於去年秋季融資3.5億美元後，公司估值衝上100億美元。據福布斯統計，Mercor三位創辦人持股約22%，每人身家達22億美元。

Mercor強項為AI招聘技術，標榜透過AI協助企業自動篩選人才。Surya Midha、Brendan Foody及Adarsh Hiremath三人於高中時期認識，並在大學宿舍起步創業，直到2025年9月，Mercor年度化收入達5億美元。

Surya Midha、Brendan Foody及Adarsh Hiremath均表示，成為年輕富豪後生活變化不大，照舊維持每星期工作六日，每日工作至晚上10時半習慣。

福布斯曾發布「21位30歲以下精英」名單，其中有4位年輕富豪年齡低於22歲，但這4位富豪並非白手興家，故未能打破朱克伯格保持的紀錄。

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