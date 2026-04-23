港初創老闆 北上請Freelance寫AI程式 「友情價」兼擁大廠經驗 嫌港IT人打工心態

全球人工智能浪潮下，香港銳意發展成為國際創科中心。然而，本地AI初創公司DotAI行政總裁楊廣澤接受《星島頭條》專訪時坦言，高昂的人才成本、IT從業者「打工心態」欠缺拼搏精神，以及有限的市場規模，正成為本地科創生態發展的巨大挑戰。

本地員工負責PR等普通業務

楊廣澤的公司團隊最初由3人組成，時至今日已有8位本地員工，以及15位負責AI產品研發的程式員，主攻AI實際應用教學、運用AI製作創意廣告，以及為企業提供AI解決方案。他又透露，公司即將推出名為Advoo的AI應用，定位為一款「AI營銷員工」而非單純的生成工具，能夠根據既有品牌資訊和目標受眾，自動生成營銷內容，只要用戶設定一次品牌資料，便會隨着每個Campaign學習累積，並直接發佈至Facebook、Instagram及LinkedIn，平台亦內建Canvas「畫布」讓用戶在發佈前可微調細節，毋須切換其他工具。

楊廣澤透露公司即將推出AI應用Advoo，定位為一款「AI營銷員工」。

值得留意的是，目前公司的本地員工僅負責普通業務，例如PR及Marketing，而研發上述AI應用程式的開發人員全在內地，以Freelance形式合作，日常則在上海遠程工作。

楊廣澤表示，人才成本、IT從業者欠缺拼搏精神及有限的市場規模，正成為本地科創生態發展的巨大挑戰。

港IT人才工作多做維護系統

談及這種人員架構，楊廣澤認為是本地人才市場現實情況下的選擇，並指「香港不是沒有好的程式員，但最頂尖的早已不在香港，而是在美國。」他認為，留在香港的IT人才，其工作大多是為現有系統進行維護，缺乏從0到1開發產品的動機，以及處理大規模流量的經驗。

他形容部分本地程式員猶如「踢一腳，行一步」，習慣了穩定高薪的「打工心態」。

他又形容，部份本地程式員猶如「踢一腳，行一步」，習慣了穩定高薪的「打工心態」，難以適應初創企業高強度、高風險的環境，「在香港，一個普通畢業生若非家境富裕，很少會考慮創業，這導致我們很難找到願意投入去Startup的人才。」

內地Freelancer正職是大廠

相比之下，內地程式員身處極度激烈的競爭環境，不但能磨練卓越的技術實力和產品思維，更願意尋求外部機會。楊廣澤指出，「市場競爭激烈，每年畢業的人都那麼多，即使在科技巨頭，也可能因為公司產品線調整或業務虧損，導致整條Team被Cut」。這種巨大的不確定性促使許多程式員居安思危，在正職以外積極尋求新機會，希望藉此打造能掌握在自己手中的產品，作為職業生涯的另一重保障。

楊廣澤透露，與其合作的內地Freelancer都有正職工作，甚至不乏來自科技大廠的頂尖工程師；即使正職年薪已達百萬級別，但仍願意就DotAI的研發項目「為愛發電」，僅收取數千港元的象徵式費用，目的是為了打造屬於自己產品，以防在激烈競爭中被淘汰。他直言，「內地同行處理過億萬級用戶的產品，那種經驗和技術深度，是香港的環境難以比擬的。」

成本高市場小 成初創致命傷

除了人才問題，高昂成本和狹窄市場亦是香港初創的致命傷。楊廣澤指出，若在香港組建一個3至4人的最基礎的技術團隊，用半年時間研發一個項目、不計回報的燒錢，成本已高達三、四十萬元，且不保證成功。單計其8位人均月薪2萬元、並不負責技術開發的正職員工，一個月已支出16萬元。

融資方面，他認為香港的創投基金風格偏向保守，傾向投資有穩定現金流、能快速看到回報的項目，對需要長期燒錢的AI產品普遍缺乏耐心。而政府的資助計劃繁複，批出金額「大約2萬多一個月」，對於支付本地IT人才高昂的薪酬而言，只是杯水車薪。

轉化付費用戶 才能持續營運

至於近期政府大力引進內地人才，他認為對其公司般規模的初創幫助不大，「一個優秀的內地IT人才來港，他對薪酬的期望值不會低，我們這樣的規模根本請不起。」市場取態方面，他指「香港偏向服務型社會，而非產品型社會」，IT公司多承接大型系統維護或客製化專案，而非開發具備廣泛市場潛力的產品。

目前DotAI仍處於打磨產品的階段，依靠內部社群約200名用戶進行測試，並有近千人正在等候名單上。據楊廣澤透露，有手作蛋糕品牌的用戶反映，「Freelancer要一至兩周才有初稿，Advoo兩三分鐘就給我了。」不過，楊廣澤強調，「AI產品越多人用，成本越貴」，對於初創企業而言，必須盡快轉化付費用戶，才能在沒有外部資金支持下持續營運。