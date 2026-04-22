傳滙控20億美元估值出售新加坡保險子公司 競購名單已縮至3間

據彭博引述消息報道，滙豐控股（005）尋求以20億美元估值出售新加坡保險子公司，而且競購名單已縮減至安聯集團、日本第一生命控股和住友生命保險3間公司。早前則市傳包括永明金融和日本生命保險在內的其他保險公司，也在競購候選名單之列。

未來幾周內提交報價

報道指出，入圍競購的公司正與顧問合作，準備在未來幾周內就HSBC Life Singapore Pte提交具有約束力的報價，惟談判仍在進行中，尚未做出最終決定。報道又指，住友生命將透過旗下Singlife提購。

滙豐一位代表則表示，新加坡保險子公司仍在進行策略評估，而集團會繼續致力將新加坡打造成為國際財富管理和批發銀行中心，並補充指新加坡對該行策略至關重要，也是投資和成長的重點。