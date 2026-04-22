陳翊庭稱擬推「港交所馬來西亞交易所大盤指數」ETF產品 追蹤兩地60公司表現

港交所（388）和馬來西亞交易所合作，推出聯合冠名指數「香港交易所馬來西亞交易所大盤指數」，追蹤於香港及馬來西亞上市的60家市值最高公司的表現。港交所行政總裁陳翊庭接受訪問時表示，正與資產管理公司大成簽訂協定，就該指數推出ETF產品，還透露指數推進工作已開始取得重要進展。

雙方仍有巨大合作空間

她續指，香港和馬來西亞都是充滿活力的市場，兩地交易所正在努力擴大合作範圍，冀確保雙方能夠攜手支持該地區內的企業，滿足它們的資金需求。另外，馬來西亞實際上也擁有或發展著許多蓬勃產業如半導體行業，雙方在合作方面仍有巨大空間，期待與該些企業建立聯繫，共同支持不斷發展的業務計劃。

馬來西亞交易所行政總裁拿督法迪爾莫哈末形容，今次是雙贏的局面，首先合作將幫助馬來西亞的企業能夠充分利用香港市場的流動性資源，讓它們能夠來第二上市，在籌集資金的同時並快速進入當地市場，同樣內地和香港的上市公司也在尋求進入東盟市場，馬來西亞則是通往東盟的門戶，有能力為計劃拓展至東盟市場的企業提供融資支持。

他還說，雖然目前只有一家公司在港交所和馬來西亞交易所雙重上市，但認為未來希望通過第二上市或主要上市的框架，明確地增加數量，其中馬來西亞從事製造業、先進製造業或科技公司，或半導體生態圈中的公司可能有望成為首批目標公司。

未來企業有望馬來西亞上市

談及香港交易所馬來西亞交易所大盤指數產品發展，港交所市場主管余學勤指出，相關ETF具體的推出時間表取決於發行人本身，香港作為ETF產品日均成交額第三大市場，未來有機會與更多ETF發行人合作，以推出更多相關產品。

他續指，香港一直是連接內地的超級聯繫人，既讓全球投資者進入中國內地，也促進中國投資者走出去，探索離岸市場的機會，這次與馬來西亞交易所聯合編製的指數，是基於內地投資者對離岸市場，特別是對馬來西亞的興趣增長，而以該指數為基準，就能夠吸引發行商推出相關ETF追蹤該指數，同時創造了納入「南向通」的機會，讓內地投資者透過該產品能夠參與香港優質股票以及馬來西亞優質股票的投資，這就是我們共同編製這個指數的原因。

余強調，ETF資金流動只是第一步，這亦將創造更多後續機會，隨著越來越多資本流入馬來西亞市場，企業有望考慮在馬來西亞上市；反之馬來西亞企業也同樣會尋求在香港上市。

可學習如何利用伊斯蘭市場

對於伊斯蘭市場，陳翊庭表示，香港可以從馬來西亞學習好多知識，其中就包括如何充分利用這個龐大的伊斯蘭資本市場，事實上，在這方面確實存在非常龐大的市場需求。馬來西亞交易所證券市場部總監梁思明則說，最新馬來西亞資本市場的總規模大約為8.8萬億元，或4.42萬億馬幣，其中一大部分來自伊斯蘭資本池，截至今年1月底，馬來西亞伊斯蘭資本市場的規模為5.52萬億元，佔整體市場規模63%，正與港交所開展戰略合作，共同探索如何將伊斯蘭教法理念融入資本市場體系。