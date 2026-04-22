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微軟5月推新產品 助企業大規模部署AI代理

商業創科
更新時間：12:04 2026-04-22 HKT
發佈時間：12:04 2026-04-22 HKT

微軟在今日舉行的Microsoft AI Tour上宣佈，全新Microsoft 365 E7 Frontier Suite將於5月1日正式在港推出，作為Copilot第三階段功能更新，將以智能與信任為核心，協助本港企業大規模部署AI代理。新套件整合Copilot、Work IQ及Agent 365，配備企業級安全、身份管理及AI代理統一管控面板，可按工作場景提供精準支援，確保AI應用在負責任、可監控的環境下擴展。

同步發布「前沿成功框架」

微軟同步發布「前沿成功框架」，以四大方向協助企業由試驗階段邁向實質應用，包括提升員工體驗、優化客户互動、重組業務流程及加速創新，將AI轉化為可量化的業務價值。
 
Microsoft香港及澳門區總經理劉彬星表示，有關框架屬務實可行的落地方案，協助企業系統化推進AI部署，目前相關方案已獲本地多家企業正面回應並展開先期試用。他提到，微軟紮根香港35年已建立龐大生態系統，可透過合作夥伴網絡服務中小企，讓資源較有限的企業亦能實現數碼轉型。
 
劉彬星同時指出本港企業應用AI的兩大挑戰：管理層憂慮技術迭代過快難以掌握節奏，前線用戶則缺乏明確業務場景難以落地。他提醒，現時部分企業未經驗證便將大量數據遷上雲端，存在數據安全、管理失序等風險，新產品及框架正針對有關問題，為企業提供穩健可控的AI發展路徑。
 

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