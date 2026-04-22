唐家成稱亞洲經濟影響力提升 港交所發揮更關鍵橋樑作用

亞洲及大洋洲證券交易所聯會（AOSEF）第40屆年會今日（22日）舉行，港交所（388）主席唐家成致詞時表示，距離香港上一次主辦年會已過去17年，在此期間隨著宏觀環境和亞洲市場歷經起伏，如今宏觀經濟充滿複雜行與挑戰性。然而，亞洲經濟在全球的影響力已顯著提升，區內市場隨著更多區域及環球資金參與，變得更具深度和廣闊。

他續指，科技持續改變企業的投資行為和資本市場，惟不變的是，資本對區域增長與繁榮至關重要，港交所在過去一直推動業務增長，為企業擴展提供平台支持，通過優質市場投資助力全球發展，港交所在地緣政治和宏觀經濟資本層面發揮著更為關鍵的橋樑作用。

他還說，港交所與各方交易所加強聯繫，建立夥伴關係，如與深圳和上海交易所帶來多項突破性改革措施，相信進一步拓展和加強各方合作關係具有巨大潛力，此舉將加速地區經濟的增長，吸引更多全球資本流入，為各市場和居民帶來更繁榮的發展前景。

陳茂波：港成整體亞洲資產平台

財政司司長陳茂波於同一場合亦表示，目前正面臨一個問題，亞洲的交易所如何從彼此競爭，轉變為同一網絡平台，讓國際資本將亞洲地區視為一個具備吸引力和互相聯繫的平台，而非零散的市場，亞洲和大洋洲證券交易所聯合會的成員佔全球約三分之一的市值，以及擁有超過一半的上市公司。然而許多國際投資仍處於落後狀態，主要由於對許多全球基金而言，這些市場對他們而言依然複雜且陌生。

財政司司長陳茂波表示，目前正面臨一個問題，亞洲的交易所如何從彼此競爭，轉變為同一網絡平台。

他續指，香港在生態系統中的角色正在演變，不僅是國際資本與中國內地市場之間的橋樑，還日益成為一個平台，能夠整合亞洲市場的資產，讓國際投資者接觸，如去年，一家香港基金管理公司與韓國夥伴合作，在香港推出追蹤韓國股票的槓桿及反向產品，吸引了許多不熟悉韓國市場的國際投資者。這不僅是一宗交易；對韓國而言，這意味著在全球範圍內獲得更高的知名度；對投資者而言，則意味著有更多投資工具。

他還說，本港的上市改革已吸引來自亞洲各地的生物科技及特專科技公司，以獲取全球長期資本，且港交所亦跟隨發展趨勢，在2027年前過渡至T+1結算周期，以降低風險並提高資本效率，這不僅對香港，也適用區域夥伴的等，下一步，互聯互通依然是本港發展核心，目前與20個交易所達成協議，並將在整個區域內全面推行這一機制，並希望各亞洲成員間把握機遇、提升可操作性共同制定指數、共享信息披露標準，並最終實現多邊互聯互通。

陳翊庭：全球對亞洲投資已增長一倍

港交所行政總裁陳翊庭在同一場合亦說，亞洲對全球經濟的重要性持續提升，這一趨勢在該地區的資本市場中尤為明顯，在2014年至2024年間，全球對亞洲的投資規模已增長一倍，達到約6萬億美元，該地區資本市場自2000年以來規模增長了四倍，到2024年底規模已超過34萬億美元，而聯會17家成員交易所約佔全球市值的四分之一，現時在地緣政治動盪的背景下，正不斷聽到全球投資者強烈希望增加對該地區資本市場的參與度。

港交所行政總裁陳翊庭說，亞洲對全球經濟的重要性持續提升，這一趨勢在該地區的資本市場中尤為明顯。

她續指，港交所金融環境與國際標準接軌且備受信賴，並承諾持續優化涵蓋各類資產的平台與產品等，將致力於與亞洲的交易所合作夥伴攜手共同實現真正互聯互通的亞洲市場願景。

