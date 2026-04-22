港鐵逾188億企業綠色債券定價 票息2.88厘至4厘 30年期受長線投資者追捧

港鐵（066）宣佈，昨日（21日）成功為逾188億元企業綠色債券定價，債券分為5年期、10年期及30年期，為公司首次發行公募港元債券，亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行；同時，各年期債券的發行規模，亦打破了同年期債券在港元市場發行規模的紀錄。

公司表示，是次發行將進一步加強財務靈活性及擴闊其多元化資金來源，長遠支持可持續發展目標及持續為香港推進基建發展。

有關債券獲標普及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級。其中，逾83億元5年期債券、75億元10年期債券及30億元30年期債券，票息分別為2.88%、3.30%及4.00%。發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作支持合資格的綠色投資項目。

公司又指，是次交易獲來自不同類型機構投資者的踴躍認購，反映港元市場對優質發行人，以及長年期、與基建發展相關信貸的深厚流動性。債券最高峰的合計認購金額高達逾600億元，超過總發行額3倍。其中，30年期債券特別受長線機構投資者追捧，包括退休基金管理人，透過相關退休基金投資產品，讓本地市民參與及支持香港基建發展。

是次債券按規例S形式發行，屬港鐵250億美元中期票據計劃下的港元發行。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。個人投資者可透過機構投資者所提供的平台或產品認購相關債券，包括透過強制性公積金計劃、私人銀行渠道，或參與債券基金投資。

