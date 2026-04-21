Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

支付寶推「AI付」 支援「龍蝦」智能體支付 承諾「你敢付我敢賠」

商業創科
更新時間：20:32 2026-04-21 HKT
發佈時間：20:32 2026-04-21 HKT

支付寶宣布推出「AI付」新功能，支援OpenClaw（俗稱「龍蝦」）類AI智能體完成繳費、購買Token、購物等支付服務。用戶只需對智能體說出支付需求，經授權確認即可完成交易，無需編寫代碼或複雜配置。

多平台首發上線 一鍵安裝即用

目前，阿里雲龍蝦平台JVS Claw及螞蟻數科DTClaw已率先預裝支付寶AI付上線。Claude Code、Hermes Agent等其他「龍蝦」類智能體亦可一鍵安裝使用。用戶在官網安裝服務後，對智能體說「開啟支付寶支付功能」，按指引完成授權開通，即可調用支付寶完成付費。

安全方面，支付寶AI付要求用戶手動開通並完成身份檢驗，支付時需本人授權確認，配合7×24小時智能風控系統，並承諾「你敢付我敢賠」。支付寶表示，正加速構建AI支付新基建，為開發者提供支付MCP Server、AI打賞、訂閱付費等服務，助力企業與個人零門檻接入AI支付。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
社會
4小時前
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
4小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
2小時前
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
02:37
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
8小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
影視圈
10小時前