支付寶推「AI付」 支援「龍蝦」智能體支付 承諾「你敢付我敢賠」

支付寶宣布推出「AI付」新功能，支援OpenClaw（俗稱「龍蝦」）類AI智能體完成繳費、購買Token、購物等支付服務。用戶只需對智能體說出支付需求，經授權確認即可完成交易，無需編寫代碼或複雜配置。

多平台首發上線 一鍵安裝即用

目前，阿里雲龍蝦平台JVS Claw及螞蟻數科DTClaw已率先預裝支付寶AI付上線。Claude Code、Hermes Agent等其他「龍蝦」類智能體亦可一鍵安裝使用。用戶在官網安裝服務後，對智能體說「開啟支付寶支付功能」，按指引完成授權開通，即可調用支付寶完成付費。

安全方面，支付寶AI付要求用戶手動開通並完成身份檢驗，支付時需本人授權確認，配合7×24小時智能風控系統，並承諾「你敢付我敢賠」。支付寶表示，正加速構建AI支付新基建，為開發者提供支付MCP Server、AI打賞、訂閱付費等服務，助力企業與個人零門檻接入AI支付。